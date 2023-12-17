Зірка "Корони" розповіла, як пережила смерть королеви Єлизавети ІІ

Імельда Стонтон у ролі королеви Єлизавети ІІ. Фото: стопкадр серіалу "Корона"

Акторка Імельда Стонтон, яка зіграла культову роль у "Короні", зізналась, що її "знищила" звістка про смерть королеви Єлизавети ІІ. Зірка 10 днів була у жалобі.

Про це вона розповіла в ефірі "Шоу Грема Нортона".

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Імельда Стонтон була невтішна після сумних новин

67-річна актриса Імельда Стонтон була на зйомках "Корони", коли весь світ дізнався про смерть королеви Єлизавети ІІ.

"Леслі Менвілл, яка грає принцесу Маргарет, і я знімалися, а під час обіду нам сказали, що ми можемо почути сумні новини", — ділиться спогадами зірка.

Акторка спочатку була збентежена. Продюсери запитали чи хоче вона зупинити знімальний процес, проте вона відмовилась.

Імельда Стонтон і Джонатан Прайс у серіалі "Корона". Фото: стопкадр серіалу

"Ми продовжили і закінчили день. Дивно, що в розкладі я мала 10 вихідних, які були 10 днями жалоби. Тієї ночі я була невтішна. Мені було сумно, але, очевидно, що це було викликано тим, що я з нею так довго жила", — розповіла Стонтон.

Про смерть королеви Єлизавети було оголошено 8 вересня 2022 року. Їй було 96 років.

Грати Єлизавету стало для акторки викликом

Імельда Стонтон грає королеву в 5 та 6 сезонах серіалу "Корони". Коли вона тільки отримала цю робота, акторка розповіла свої перші враження у програмі "Жіноча година" на радіо BBC.

"Я думаю, що це мій додатковий виклик, він полягає в тому, що я зараз граю королеву, з якою ми трохи більше знайомі", — зізналась акторка, яка раніше була найбільш відома за роллю Долорес Амбридж у "Гаррі Поттері".

Долорес Амбридж у фільмі "Гаррі Поттер". Фото: стопкадр фільму

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