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Звезда "Квартала" Виктор Розовый учится ходить заново после тяжелого ранения

6 августа 2024 17:00
Антонина Завадская - Редактор
Виктор Розовый снова встал на ноги после ранения на войне.
Украинский юморист и военнослужащий Виктор Розовый. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy
Антонина Завадская - Редактор

Более четырех месяцев прошло с момента обломочного ранения звезды "Квартала 95" Виктора Розового. Он едва не погиб, однако сейчас успешно проходит реабилитацию.

Об этом рассказал на YouTube-странице Минздрава Украины.

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Комик Виктор Розовый признался, что ощущает прогресс после 4 месяцев реабилитации. Он уже начинает учиться ходить заново и немного играет в настольный теннис. Он безгранично благодарен врачам, которые помогают вернуть его в прошлую жизнь.

"Хочу выразить очень большую благодарность медикам прежде всего за то, что спасли мне жизнь, за скорые принятые решения. Сейчас уже прохожу реабилитацию, уже понемногу начинаю ходить. Даже играю в настольный теннис. Это ниф*га себе, я вам скажу! Поэтому хочу поблагодарить специалистов по реабилитации, потому что постепенно я возвращаюсь к привычной социальной и активной жизни", — искренне выразил благодарность юморист.

Юморист Виктор Розовый учится ходить. Фото: Минздрав Украины.
Юморист Виктор Розовый учится ходить. Фото: Минздрав Украины.

Напомним, актер "Квартала" Виктор Розовый получил тяжелое обломочное ранение головы во время боевого задания на фронте. Он рассказал, кто спас его от смерти. Также комик высмеял пропагандистов.

война Квартал 95 военные юмор реабилитация ранение Виктор Розовый

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