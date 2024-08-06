Виктор Розовый снова встал на ноги после ранения на войне.

Украинский юморист и военнослужащий Виктор Розовый. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Более четырех месяцев прошло с момента обломочного ранения звезды "Квартала 95" Виктора Розового. Он едва не погиб, однако сейчас успешно проходит реабилитацию.

Об этом рассказал на YouTube-странице Минздрава Украины.

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Комик Виктор Розовый признался, что ощущает прогресс после 4 месяцев реабилитации. Он уже начинает учиться ходить заново и немного играет в настольный теннис. Он безгранично благодарен врачам, которые помогают вернуть его в прошлую жизнь.

"Хочу выразить очень большую благодарность медикам прежде всего за то, что спасли мне жизнь, за скорые принятые решения. Сейчас уже прохожу реабилитацию, уже понемногу начинаю ходить. Даже играю в настольный теннис. Это ниф*га себе, я вам скажу! Поэтому хочу поблагодарить специалистов по реабилитации, потому что постепенно я возвращаюсь к привычной социальной и активной жизни", — искренне выразил благодарность юморист.

Юморист Виктор Розовый учится ходить. Фото: Минздрав Украины.

Напомним, актер "Квартала" Виктор Розовый получил тяжелое обломочное ранение головы во время боевого задания на фронте. Он рассказал, кто спас его от смерти. Также комик высмеял пропагандистов.