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Поранений на фронті Віктор Розовий кумедно потролив пропагандистів

26 липня 2024 18:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Віктор Розовий посміявся на росіянами — відео
Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий вийшов на зв'язок після важкого поранення на передовій. Артист потролив пропагандистів, які вже майже його "поховали".

Відео він опублікував в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Віктор Розовий звернувся до пропагандистів

Захисник записав коротке звернення до пропагандистів. Вони поширюють брехню про те, осколкове поранення голови зробило Розового недієздатним інвалідом. Підкріплюють такі повідомлення тим, що за нього нині веде соцмережі дружина.

Гуморист вирішив зруйнувати фейки пропагандистів та показався шанувальникам на відео. 

"Все те, що пишуть про мене росіяни – чиста правда. Значить, всі мої соцмережі зараз веде моя дружина, тому що я після поранення не те, що розмовляти не можу, а просто камеру на телефоні не можу ввімкнути, кнопку на телефоні утримувати не виходить самостійно. Дякую, що допомагаєш мені", — потролив росіян Розовий та показав свою дружину Ольгу.

Віктор Розовий спростував фейки росіян
 Віктор Розовий відповів росіянам. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy
Поранений на фронті Віктор Розовий посміявся над пропагандистами
Дружина Віктора Розового Ольга Мерзлікіна. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Нагадаємо, 21 березня Розовий під час виконання бойового завдання отримав важке осколкове поранення голови. Два тижні після важкої евакуації за життя військового боролися медики. Зараз Віктор потребує реабілітації за кордоном.

Нагадаємо, військовий вперше показав наслідки поранення. А також він емоційно відреагував на скандал з ветераном у ветклініці. 

соцмережі пропаганда Ліга Сміху українські зірки війна в Україні 3 ОШБр Віктор Розовий

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