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Комік Віктор Розовий шокував наслідками поранення на війні

28 липня 2024 13:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Віктор Розовий показав шрам від трепанації — фото
Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий показав шрам після операції на голові. Артист отримав важке осколочне поранення під час виконання бойового завдання і нині приходить реабілітацію.

Відповідні кадри він опублікував у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Віктор Розовий про наслідки поранення

Військовий та гуморист поділився кадрами з лікарні. Розовий вдруге показав наслідки осколкового поранення голови, яке отримав на фронті. У березні за його життя боролися лікарі та йому провели важку операцію із трепанацією. 

Через деякий час після хірургічного втручання, Розовий наважився показати шрами від нього підписникам.

Попри пережите, артист не втрачає гумору.

"Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?" — підписав фото військовий.

Розовий показав поранення
Поранення Віктора Розового. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Нагадаємо, раніше військовий посміявся над пропагандистами. А також він емоційно відреагував на скандал з ветераном у ветклініці. 

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