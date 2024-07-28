Віктор Розовий показав шрам від трепанації — фото

Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий показав шрам після операції на голові. Артист отримав важке осколочне поранення під час виконання бойового завдання і нині приходить реабілітацію.

Відповідні кадри він опублікував у Stories на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Віктор Розовий про наслідки поранення

Військовий та гуморист поділився кадрами з лікарні. Розовий вдруге показав наслідки осколкового поранення голови, яке отримав на фронті. У березні за його життя боролися лікарі та йому провели важку операцію із трепанацією.

Через деякий час після хірургічного втручання, Розовий наважився показати шрами від нього підписникам.

Попри пережите, артист не втрачає гумору.

"Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?" — підписав фото військовий.

Поранення Віктора Розового. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Нагадаємо, раніше військовий посміявся над пропагандистами. А також він емоційно відреагував на скандал з ветераном у ветклініці.