Звезда легендарной рок-группы AC/DC ушел из жизни
Австралийский музыкант, первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет. О его смерти стало известно 16 декабря.
Об этом сообщает группа AC/DC на своей странице в Facebook.
Умер барабанщик рок-группы AC/DC
Музыканты не указали, какова причина смерти Колина Берджесса, однако выразили искренние соболезнования.
"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, играй рок в мире, Колин", — написали участники AC/DC.
Также они опубликовали архивное черно-белое фото своего первого барабанщика.
Что известно о Колине Берджессе
Колин Берджесс присоединился к группе AC/DC вместе с братом, гитаристом Ангусом, который совместно с Малкольмом Янгом в 1973 году создал его.
Также Берджесс был барабанщиком в австралийской рок-группе The Masters Apprentices на протяжении 1968-1972 годов.
В 1988 году его и других участников группы включили в австралийский зал славы ARIA.
Напомним, что стала известна причина неожиданной смерти Мэттью Перри.
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