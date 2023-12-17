Звезда легендарной рок-группы AC/DC ушел из жизни

Барабанщик группы AC/DC Колин Берджесс. Фото: es.paperblog.com

Австралийский музыкант, первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет. О его смерти стало известно 16 декабря.

Об этом сообщает группа AC/DC на своей странице в Facebook.

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Музыканты не указали, какова причина смерти Колина Берджесса, однако выразили искренние соболезнования.

"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, играй рок в мире, Колин", — написали участники AC/DC.

Также они опубликовали архивное черно-белое фото своего первого барабанщика.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы AC/DC

Что известно о Колине Берджессе

Колин Берджесс присоединился к группе AC/DC вместе с братом, гитаристом Ангусом, который совместно с Малкольмом Янгом в 1973 году создал его.

Также Берджесс был барабанщиком в австралийской рок-группе The Masters Apprentices на протяжении 1968-1972 годов.

В 1988 году его и других участников группы включили в австралийский зал славы ARIA.

Первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс. Фото: росСМИ

Напомним, что стала известна причина неожиданной смерти Мэттью Перри.