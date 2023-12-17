Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда легендарной рок-группы AC/DC ушел из жизни arrow

Звезда легендарной рок-группы AC/DC ушел из жизни

17 декабря 2023 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Звезда легендарной рок-группы AC/DC ушел из жизни
Барабанщик группы AC/DC Колин Берджесс. Фото: es.paperblog.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Австралийский музыкант, первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет. О его смерти стало известно 16 декабря.

Об этом сообщает группа AC/DC на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Умер барабанщик рок-группы AC/DC

Музыканты не указали, какова причина смерти Колина Берджесса, однако выразили искренние соболезнования.

"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, играй рок в мире, Колин", — написали участники AC/DC.

Также они опубликовали архивное черно-белое фото своего первого барабанщика.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы AC/DC
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы AC/DC

Что известно о Колине Берджессе

Колин Берджесс присоединился к группе AC/DC вместе с братом, гитаристом Ангусом, который совместно с Малкольмом Янгом в 1973 году создал его.

Также Берджесс был барабанщиком в австралийской рок-группе The Masters Apprentices на протяжении 1968-1972 годов.

В 1988 году его и других участников группы включили в австралийский зал славы ARIA.

Первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс. Фото: росСМИ

Напомним, что стала известна причина неожиданной смерти Мэттью Перри.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме