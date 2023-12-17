Зірка легендарної рок-групи AC/DC пішов із життя
Австралійський музикант, перший барабанщик рок-гурту AC/DC Колін Берджесс помер у віці 77 років. Про його смерть стало відомо 16 грудня.
Про це повідомляє гурт AC/DC на своїй сторінці у Facebook.
Помер барабанщик рок-гурту AC/DC
Музиканти не вказали, якою є причина смерті Коліна Берджесса, однак висловили щирі співчуття.
"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне", — написали учасники AC/DC.
Також вони опублікували архівне чорно-біле фото свого першого барабанщика.
Що відомо про Коліна Берджесса
Колін Берджесс приєднався до гурту AC/DC разом із братом, гітаристом Ангусом, який спільно з Малкольмом Янгом 1973 року створили його.
Також Берджесс був барабанщиком в австралійській рок-групі The Masters Apprentices упродовж 1968-1972 роками.
1988 року його та інших учасників гурту включили до австралійської Зали слави ARIA.
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