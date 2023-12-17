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Зірка легендарної рок-групи AC/DC пішов із життя

17 грудня 2023 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зірка легендарної рок-групи AC/DC пішов із життя
Барабанщик гурту AC/DC Колін Берджесс. Фото: es.paperblog.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Австралійський музикант, перший барабанщик рок-гурту AC/DC Колін Берджесс помер у віці 77 років. Про його смерть стало відомо 16 грудня.

Про це повідомляє гурт AC/DC на своїй сторінці у Facebook.

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Музиканти не вказали, якою є причина смерті Коліна Берджесса, однак висловили щирі співчуття.

"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне", — написали учасники AC/DC.

Також вони опублікували архівне чорно-біле фото свого першого барабанщика.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки AC/DC
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки AC/DC

Що відомо про Коліна Берджесса

Колін Берджесс приєднався до гурту AC/DC разом із братом, гітаристом Ангусом, який спільно з Малкольмом Янгом 1973 року створили його.

Також Берджесс був барабанщиком в австралійській рок-групі The Masters Apprentices упродовж 1968-1972 роками.

1988 року його та інших учасників гурту включили до австралійської Зали слави ARIA.

Перший барабанщик рок-гурту AC/DC Колін Берджесс
Перший барабанщик рок-гурту AC/DC Колін Берджесс. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що стала відома причина несподіваної смерті Меттью Перрі.

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