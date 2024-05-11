Иван Люленов признался, какой Владимир Зеленский в жизни — смотреть интервью

Актер и юморист Иван Люлен на интервью. Фото: стоп-кадр YouTube

Украинский актер и комик "Лиги смеха" Иван Люленов признался, что Владимир Зеленский был примером для многих юмористов шоу. Артист добавил, что глава государства давал ценные советы по поводу номеров.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

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Команда Люленова "Стояновка" выступала на одном из первых съездов партии "Слуга народа". Артист вспомнил свои впечатления после встречи с Президентом Украины в тот день. Комик похвастался, что номера многих участников Зеленский останавливал, а их дослушал до конца.

"Мы очень волновались, потому что было много охраны. После того, как мы выступили, я подошел к нему. Охрана меня остановила, а Владимир Александрович сказал, что знает меня. Мы поздоровались, пообщались. В конце он спросил, нужна ли какая-нибудь помощь. Я сказал, что нет, все хорошо", — поделился Люленов.

Артист признался, что вне сцены все уважали Владимира Зеленского и он для многих был примером. До своего президентского срока, художественный руководитель "Студии Квартал-95" регулярно помогал и давал ценные советы юмористам шоу.

"Все из "Лиги смеха", кого спрашивают, все говорят, что он очень крут. Он очень помогал нам, подсказывал. Он для нас был примером. Все участники хотели такого успеха. Он давал четкие советы, что можно добавить, что сделать. Он был на каждом выступлении, смотрел и говорил то, что действительно помогало", — добавил Люленов.

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