Звезда "Лиги смеха" Настя Ткаченко о комплексах, навязанных ей в детстве

Юмористка Настя Ткаченко. Фото: скриншот с интервью

Звезда "Лиги смеха" и юмористка Настя Ткаченко рассказала о своем не простом детстве. Отец звезды постоянно ее унижал и обесценивал.

Об этом она рассказала в шоу Рамины Эсхакзай "30+".

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Настя Ткаченко о детстве

Актриса впервые призналась, что сейчас не общается с родным отцом. В детстве он часто ее унижал и называл толстой. Ей больно рассказывать о том, что она вычеркнул родного человека из своей жизни.

Впрочем, после такого шага Ткаченко наконец-то начала себя любить.

"Папа мне говорил, что я толстая, что я какая-то не такая. Я всегда была толстой, но у меня есть такой внутренний стержень, что независимо от того, какой у меня вес, у меня не уходит никуда уверенность в себе", — рассказала она.

Юмористка призналась, что навязанные отцом комплексы в детстве мешают ей во взрослой жизни. Девушка боится вести соцсети и делиться своей жизнью.

Актриса Настя Ткаченко о комплексах с детства. Фото: скриншот с интервью

"У меня было бурное воображение и фантазия, я была творческим ребенком. У каждого ребенка есть момент, когда он дофантазирует что-то, и для ребенка это истина. Отец не хотел разбираться, и поэтому, что бы я ни говорила, все это обесценивалось. Я думала, что чего-то не достойна, что не умею общаться, и у меня сейчас тянется эта проблема. Почему я активно не веду Instagram? Хотя я в жизни интересная и веселая, но комплекс тянется оттуда: "Кому это интересно? У меня в жизни ничего не происходит". Хотя это не так!", — добавила она.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин признался, из-за чего комплексовал в детстве. А также участница "Лиги смеха" Татьяна Песик вспомнила неудачные съемки.