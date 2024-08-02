Зірка "Ліги сміху" Настя Ткаченко про комплекси, нав'язані їй у дитинстві

Гумористка Настя Ткаченко. Фото: скриншот з інтерв'ю

Зірка "Ліги сміху"та гумористка Настя Ткаченко розповіла про своє не просте дитинство. Батько зірки постійно її принижував та знецінював.

Про це вона розповіла у шоу Раміни Есхакзай "30+".

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Настя Ткаченко про дитинство

Акторка вперше зізналася, що наразі не спілкується із рідним батьком. У дитинстві він часто її принижував та називав товстою. Їй боляче розповідати про те, що вона викреслила рідну людину зі свого життя.

Втім, після такого кроку Ткаченко нарешті почала себе любити.

"Тато мені казав, що я товста, що я якась не така. Я завжди була товстою, але в мене є такий внутрішній стержень, що незалежно від того, яка в мене вага, в мене не йде нікуди впевненість в собі", — розповіла вона.

Гумористка зізналася, що нав'язані батьком комплекси у дитинстві заважають їй у дорослому житті. Дівчина боїться вести соцмережі та ділитися своїм життям.

Акторка Настя Ткаченко про комплекси з дитинства. Фото: скриншот з інтерв'ю

"У мене була бурхлива уява і фантазія, я була творча дитина. У кожної дитини є момент, коли вона дофантазовує щось, і для дитини це істина. Батько не хотів розбиратися, і тому, що б я не казала, все це знецінювалося. Я думала, що чогось не достойна, що не вмію спілкуватися, і у мене зараз тягнеться ця проблема. Чого я активно не веду Instagram? Хоча я в житті цікава та весела, але комплекс тягнеться звідти: "Кому це цікаво? У мене в житті нічого не відбувається". Хоча це не так!", — додала вона.

Нагадаємо, раніше зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін зізнався, через що комплексував у дитинстві. А також учасниця "Ліги сміху" Тетяна Песик згадала невдалі зйомки.