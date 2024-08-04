Юмористка Настя Ткаченко поделилась историей о неудачном свидании

Юмористка Настя Ткаченко. Фото: скриншот с интервью

Звезда "Лиги смеха" и юмористка Настя Ткаченко поделилась личным. Звезда развеселила украинцев и вспомнила самый страннный подарок на свидании.

Об этом она рассказала в шоу Рамины Эсхакзай "30+".

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Актриса рассказала, что один из ее поклонников перед свиданием спросил, какие она любит цветы. Девушка надеялась, что парень порадует ее любимыми розами, но была разочарована.

Его загадочный "сюрприз" испортил Насте настроение и вечер.

Актриса Настя Ткаченко о неудачном подарке поклонника. Фото: instagram.com/yatkachihaya/

"Я думала, что он хотел прийти на свидание с цветами, однако, он пришел на встречу без них. Я подумала, для чего был его вопрос, но он сказал: "У меня для тебя есть прикольчик". Он достает из худи открытку для денег с надписью "С юбилеем свадьбы". Я разворачиваю ее, а там лежит поломанная обычная роза. Он ее сломал, чтобы она поместилась в конверт", — поделилась Ткаченко.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин признался, из-за чего комплексовал в детстве. А также Настя Ткаченко поделилась подробностями непростых отношений с отцом.