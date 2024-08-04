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Зірка "Ліги сміху" пригадала найжахливіше побачення у житті

4 серпня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гумористка Настя Ткаченко поділилася історією про невдале побачення
Гумористка Настя Ткаченко. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Ліги сміху"та гумористка Настя Ткаченко поділилася особистим. Зірка розвеселила українців та пригадала найдивніший подарунок на побаченні.

Про це вона розповіла у шоу Раміни Есхакзай "30+".

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Акторка розповіла, що один з її залицяльників перед побаченням запитав, які вона любить квіти. Дівчина сподівалася, що хлопець порадує її улюбленими трояндами, однак була розчарована.

Його загадковий "сюрприз" зіпсував Насті настрій та вечір.

Ткаченко про невдале побачення
Акторка Настя Ткаченко про невдалий подарунок залицяльника. Фото: instagram.com/yatkachihaya/

"Я думала, що він хотів прийти на побачення з квітами, Однак він прийшов на зустріч без них. Я собі думаю, для чого було його запитання, але він каже: "В мене для тебе є прікольчик". Він дістає з худі листівку для грошей із написом "З ювілеєм весілля". Я розгортаю його, а там лежить поламана звичайна троянда. Він її зламав, щоб вона вмістилася в конверт", — поділилася Ткаченко.

Нагадаємо, раніше зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін зізнався, через що комплексував у дитинстві. А також Настя Ткаченко поділилася подробицями непростих стосунків із батьком.

відносини квіти Ліга Сміху українські зірки побачення Настя Ткаченко

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