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Звезда "Лиги смеха" рассказал детали о состоянии раненого на фронте Виктора Розового

20 июня 2024 20:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фима Константиновский высказался о том, как сейчас себя чувствует его коллега Виктор Розовый
Комик и шоумен Фима Константиновский. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский комик, ведущий и звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский прокомментировал состояние своего коллеги и друга Виктора Розового, который был тяжело ранен во время выполнения боевого задания. Актер поделился подробностями своего недавнего визита в больницу.

Об этом он рассказал в YouTube-проекте ТСН "Наедине".

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Ведущий признался, что часто посещает в больнице своего друга и коллегу по сцене шоу "Лига смеха" Виктора Розового. Он объяснил, что защитник сейчас проходит реабилитацию, и об этом нельзя рассказывать.

Константиновский вспомнил фото, которым комик поделился с подписчиками. На нем Розовый прогуливается по парку с женой и собачкой, сидя в инвалидной коляске. Он испугал поклонников чрезмерной худобой.

Звезда "Лиги смеха" рассказал детали о состоянии раненого на фронте Виктора Розового - фото 1
Комик Виктор Розовый вместе с женой Ольгой и собачкой Русланом. Фото: инстаграмм Виктора

Фима признался, что видел своего коллегу и в гораздо худшем состоянии. Артист добавил, что гордится его решением защищать страну.

"Я с ним говорил. Мы с ним неоднократно виделись. Я езжу к нему. Не могу ничего о нем рассказывать. Витя проходит реабилитацию. Это не снимается, потому что это не для этого. Витя воин и молодец. Он очень требователен к себе. Ему было тяжело", — поделился Константиновский.

Раньше мы писали о том, как новый "Холостяк" Александр Терен потерял конечности на фронте. А также комик и военный Виктор Розовый впервые после ранения показался на инвалидной коляске.

Лига Смеха
война в Украине
телеканал "1+1"
ранение
фронт
Виктор Розовый

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