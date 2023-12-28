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Звезда "Лиги смеха" признался, почему не идет на войну

28 декабря 2023 12:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда "Лиги смеха" признался, почему не идет на войну
Фима Константиновский. Фото: стоп-кадр интервью "Разговор"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известный украинский шоумен Фима Константиновский рассказал, что мешает ему пойти защищать Украину. Звезда выбирает оставаться в тылу.

Телеведущий поделился мнениями в интервью "Разговор".

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Известный украинский юморист и телеведущий Фима Константиновский рассказал Сергею Лиховиде, что его останавливает от военной службы.

Шоумен признался, что ему страшно. Он пытается делать по максимуму, что от него зависит в тылу, чтобы не испытывать постоянный стыд.

"Я, например, не на фронте, потому что мне очень страшно. Я понимаю, тем, кто там, тоже страшно. Когда пишут "а чего не на фронте?"… Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед теми, кто сейчас на фронте. Помогать, насколько я могу", — заявил Константиновский.

Фима Константиновский "
Фима Константиновский. Фото: стоп-кадр интервью "Разговор"

Юморист убежден, что каждый должен в тылу делать все, чтобы ускорить победу. Этим он и занимается.

"Просто каждый должен понимать, что, когда он трус, как я, не готов пойти на фронт, не готов рисковать жизнью, тогда ты должен… Ты 100% не сделаешь даже подобного здесь в тылу, потому что ты по меньшей мере здесь не потеряешь свою жизнь, но ты должен максимально приблизиться к тому, насколько ты можешь быть полезным. Сейчас быть полезным — это топцель любого человека", — подытожил Константиновский.

Ранее Тарас Тополь с окровавленной головой рассказал о волонтерстве.

Напомним, что Виталий Козловский рассказал, как чуть не погиб на фронте.

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