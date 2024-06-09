Блогерка Даша Євтух з відчаєм показала своє тіло після пологів — відео

Звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух показала, как выглядит после кесаревого сечения
Блогер Даша Евтух родила дочь несколько недель назад. Врачи сделали ей кесарево сечение, и это тяжело сказалось на моральном состоянии девушки.
Об этом она рассказала в Instagram.
Даша Евтух хотела плакать, когда увидела свое тело после родов
Украинская блогер Даша Евтух рассказала о своем самочувствии после родов. Она поделилась откровенными снимками своего тела после кесарева сечения без фильтров.
"После операции еще не прошел месяц, но мне уже лучше. Конечно, пока я ограничена в некоторых действиях. Через 5 часов после кесарева сечения нужно было вставать и немного походить. Было очень больно, потому что у тебя разрезан полностью живот. Первых дней 5-7 тяжелее всего для меня было встать с кровати, потому что, если я лягу, тогда долго не могла встать. Ребенка нужно было кормить каждые три часа, поэтому все дни в роддоме почти не спала", — рассказала Евтух.
Девушка рассказала, что имела страх перед родами, впрочем, сейчас убеждена, что новая жизнь стоит всех испытаний.
Также блогер призналась, что сначала было страшно рожать, но уже после родов она поддержала других девушек и подчеркнула, что самое главное — новая жизнь, которая стоит всех испытаний. И добавила, что тело обязательно восстановится и этого не следует опасаться.
"Когда увидела свое тело, то хотелось плакать, но иногда и плакала. При ходьбе ты чувствуешь, как трясется внизу живота. Тогда ты думаешь, что оно таким и будет, но это не так, то просто все на эмоциях. Все отходят и возвращаются к своему предыдущему внешнему виду просто нужно время. Да и, когда понимаешь, что у тебя теперь есть твоя кроха, то все остальное кажется не таким и важным. Поэтому плакать и сразу уходить в отчаяние, как я, не нужно", — поделилась Даша.
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