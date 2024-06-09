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Звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух показала, как выглядит после кесаревого сечения

9 июня 2024 22:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Блогерка Даша Євтух з відчаєм показала своє тіло після пологів — відео
Украинская блогер Даша Евтух. Фото: instagram/dashaevtukh__official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Блогер Даша Евтух родила дочь несколько недель назад. Врачи сделали ей кесарево сечение, и это тяжело сказалось на моральном состоянии девушки.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Даша Евтух хотела плакать, когда увидела свое тело после родов

Украинская блогер Даша Евтух рассказала о своем самочувствии после родов. Она поделилась откровенными снимками своего тела после кесарева сечения без фильтров.

"После операции еще не прошел месяц, но мне уже лучше. Конечно, пока я ограничена в некоторых действиях. Через 5 часов после кесарева сечения нужно было вставать и немного походить. Было очень больно, потому что у тебя разрезан полностью живот. Первых дней 5-7 тяжелее всего для меня было встать с кровати, потому что, если я лягу, тогда долго не могла встать. Ребенка нужно было кормить каждые три часа, поэтому все дни в роддоме почти не спала", — рассказала Евтух.

Даша Евтух после родов. Фото: instagram/dashaevtukh__official
Даша Евтух после родов. Фото: instagram/dashaevtukh__official

Девушка рассказала, что имела страх перед родами, впрочем, сейчас убеждена, что новая жизнь стоит всех испытаний.

Даша Евтух после родов. Фото: instagram/dashaevtukh__official
Даша Евтух после родов. Фото: instagram/dashaevtukh__official

Также блогер призналась, что сначала было страшно рожать, но уже после родов она поддержала других девушек и подчеркнула, что самое главное — новая жизнь, которая стоит всех испытаний. И добавила, что тело обязательно восстановится и этого не следует опасаться.

"Когда увидела свое тело, то хотелось плакать, но иногда и плакала. При ходьбе ты чувствуешь, как трясется внизу живота. Тогда ты думаешь, что оно таким и будет, но это не так, то просто все на эмоциях. Все отходят и возвращаются к своему предыдущему внешнему виду просто нужно время. Да и, когда понимаешь, что у тебя теперь есть твоя кроха, то все остальное кажется не таким и важным. Поэтому плакать и сразу уходить в отчаяние, как я, не нужно", — поделилась Даша.

Даша Евтух после родов. Фото: instagram/dashaevtukh__official
Даша Евтух после родов. Фото: instagram/dashaevtukh__official

Напомним, Тейлор Свифт прокомментировала слухи о беременности Леди Гаги. Также блогер Верба рассказала, как пережила токсикоз во время беременности.

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