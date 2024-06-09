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Зірка "Майстер Шеф" Даша Євтух показала, який має вигляд після кесаревого розтину

9 червня 2024 22:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Блогерка Даша Євтух з відчаєм показала своє тіло після пологів — відео
Українська блогерка Даша Євтух. Фото: instagram/dashaevtukh__official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Блогерка Даша Євтух народила доньку декілька тижнів тому. Лікарі зробили їй кесарів розтин, і це важко позначилось на моральному стані дівчини. 

Про це вона розповіла в Instagram.

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Даша Євтух хотіла плакати, коли побачила своє тіло після пологів

Українська блогерка Даша Євтух розповіла про своє самопочуття після пологів. Вона поділилась відвертими знімками свого тіла після кесаревого розтину без фільтрів.

"Після операції ще не минув місяць, але мені вже краще. Звісно, поки що я обмежена в деяких діях. Через 5 годин після кесарів розтину потрібно було вставати й трохи походити. Було дуже боляче, бо в тебе розрізаний повністю живіт. Перших днів 5-7 найважче для мене було встати з ліжка, бо якщо я ляжу, тоді довго не могла встати. Оскільки дитину потрібно було годувати кожні три години, то всі дні в пологовому майже не спала", — розповіла Євтух.

Даша Євтух після пологів. Фото: instagram/dashaevtukh__official
Даша Євтух після пологів. Фото: instagram/dashaevtukh__official

Дівчина розповіла, що мала страх перед пологами, втім нині переконана — що нове життя варте всіх випробовувань.

Даша Євтух після пологів. Фото: instagram/dashaevtukh__official
Даша Євтух після пологів. Фото: instagram/dashaevtukh__official

 Також блогерка зізналася, що спочатку було страшно народжувати, але вже після пологів вона підтримала інших дівчат і наголосила, що найголовніше — нове життя, яке варте всіх випробувань. І додала, що тіло обов'язково відновиться й цього не треба остерігатися.

"Коли бачила своє тіло, то хотілось плакати, та іноді й плакала. При ходьбі ти відчуваєш, як трясеться внизу живота. Тоді ти думаєш, що воно таким і буде, але це не так, то просто все на емоціях. Всі відходять і повертаються до свого попереднього зовнішнього вигляду, просто потрібен час. Та й коли розумієш, що у тебе тепер є твоя крихітка, то все інше здається не таким і важливим. Тому плакати й відразу впадати у відчай так, як я, не треба", — поділилася Даша.

Даша Євтух після пологів. Фото: instagram/dashaevtukh__official
Даша Євтух після пологів. Фото: instagram/dashaevtukh__official

Нагадаємо, Тейлор Свіфт прокоментувала чутки про вагітність Леді Гаги. Також блогерка Верба розповіла, як пережила токсикоз під час вагітності.

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