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Звезда Малефисенты кардинально сменила имидж

26 марта 2024 12:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда Малефисенты кардинально изменила имидж
Актриса Эль Феннинг. Фото: instagram.com/ellefanning/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Эль Феннинг простилась со своими длинными светлыми локонами, уверенно дебютировав с новой яркой стрижкой боб. 25-летняя актриса позволила знаменитому парикмахеру Дженди Алкорну подстричь ее

Звезда фильма "Малефисента" появилась на селфи в Instagram.

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Номинантка "Эмми" позировала в своей гостиной в крохотной белой майке и полосатых брюках. Эль дала понять своим 6,3 миллионам подписчиков, что она довольна внешностью, поскольку она назвала Алкорна "мастером прически" за то, что она правильно подстригалась.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elle Fanning (@ellefanning)

Она заявила, что собирается на шоппинг, чтобы отпраздновать свою новую прическу. В августе появилась новость о том, что ее сатирический сериал The Great был отменен после трех сезонов. За роль императрицы Екатерины II в фильме о Екатерине Великой она получила три номинации на "Золотой глобус", а также одну на "Эмми".

Сериал, премьера которого состоялась в 2020 году, разворачивается в 18 веке, а Николас Холт сыграл ее супруга Петра III, царя России. В декабре она дебютировала на Бродвее в мрачной комической семейной драме Appropriate вместе с Натали Холд, Алисой Эмили Марвин, Сарой Полсон и Кори Столлом. История рассказывает о Лафайетах, когда они возвращаются в дом своего покойного патриарха в Арканзасе, чтобы разобраться с остатками его имения.

Напомним, Бен Аффлек сменил образ. А дочь Бена Аффлека перекрасилась в розовый цвет.

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