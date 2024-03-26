Звезда Малефисенты кардинально изменила имидж

Актриса Эль Феннинг. Фото: instagram.com/ellefanning/

Актриса Эль Феннинг простилась со своими длинными светлыми локонами, уверенно дебютировав с новой яркой стрижкой боб. 25-летняя актриса позволила знаменитому парикмахеру Дженди Алкорну подстричь ее

Звезда фильма "Малефисента" появилась на селфи в Instagram.

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Номинантка "Эмми" позировала в своей гостиной в крохотной белой майке и полосатых брюках. Эль дала понять своим 6,3 миллионам подписчиков, что она довольна внешностью, поскольку она назвала Алкорна "мастером прически" за то, что она правильно подстригалась.

Она заявила, что собирается на шоппинг, чтобы отпраздновать свою новую прическу. В августе появилась новость о том, что ее сатирический сериал The Great был отменен после трех сезонов. За роль императрицы Екатерины II в фильме о Екатерине Великой она получила три номинации на "Золотой глобус", а также одну на "Эмми".

Сериал, премьера которого состоялась в 2020 году, разворачивается в 18 веке, а Николас Холт сыграл ее супруга Петра III, царя России. В декабре она дебютировала на Бродвее в мрачной комической семейной драме Appropriate вместе с Натали Холд, Алисой Эмили Марвин, Сарой Полсон и Кори Столлом. История рассказывает о Лафайетах, когда они возвращаются в дом своего покойного патриарха в Арканзасе, чтобы разобраться с остатками его имения.

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