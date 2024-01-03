Звезда Марвел рассказал, как чуть не умер под снегоуборочной машиной

Джереми Реннер. Фото: Marvel.

Актер Джереми Реннер, сыгравший героя Клинта Бартона в Marvel, поделился историей о смертельной аварии со снегоуборочной машиной.

Об этом пишет издание People.

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Джереми Реннера 1 января переехала снегоуборочная машина

Джереми Реннер помогал своему племяннику извлечь автомобиль из-под снега. Его снегоуборочная машина взбесилась и переехала актера. Это произошло 1 января 2023 года.

Актер сломал более 30 костей, перенес несколько операций и долго восстанавливался.

"Первое, что я сказал, когда я проснулся, что мне жаль. Я знаю, как это может ощущаться с другой стороны, это очень больно, когда кто-то испытывает такой ужас. Я не мог представить, как заставил людей чувствовать себя в то утро", — рассказал актер.

Джереми был расстроен трагическим случаем не из-за тяжелых травм, а потому что нанес ущерб своей семье. Он опасается, что они никогда не смогут забыть страшную сцену.

"Мой бедный племянник не сможет не видеть, держа меня за руку, как мои глаза лезут из головы, и я пытаюсь сделать вдох. Я оставил ему такие воспоминания, которые невозможно забыть", — поделился переживаниями актер.

Мать Джереми Реннера хотела сжечь "ратрак"

Мать актера хотела навсегда избавиться от механизма, который переломил ее сына в прямом смысле, однако Джереми был против. Он сказал, что ему нужна "эта штука, чтобы заходить и выходить из подъезда, иначе мы там застрянем".

Выздоровление артиста было тяжелым, однако ему было ради кого бороться. Он хотел вернуться в свою большую семью. Особенно ради маленькой 10-летней дочери.

"Я попросил ее "ждать меня", когда впервые увидел ее 14 января, когда приехал домой. Мне стало лучше и ей стало лучше, она меньше боялась. Просто нет лучшего стимула для выздоровления, чем исцеление семьи и друзей", — сказал Джереми.

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