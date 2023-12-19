У Marvel попрощалися із зіркою "Локі" після гучного рішення суду

Актор Джонатан Мейджорс. Фото: Reuters

Студія Marvel звільнила американського актора Джонатана Мейджорса після того, як суд визнав його винним у нападі на колишню дівчину. За даними прокуратури, у березні Мейджорс напав на свою експодругу Грейс Джаббарі в автомобілі, вона отримала травму руки, вуха та перелом пальця. При цьому актор не визнав своєї провини. Адвокати актора заявляли, що саме Джаббарі перша напала на Мейджорса.

Про це пише Daily Mail.

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30-річна британська танцівниця Грейс Джаббарі розповіла, що відчула "нестерпний" біль, коли зірка вдарила її по голові та зламала їй палець у позашляховику після того, як вона побачила на його телефоні кокетливе текстове повідомлення від іншої жінки.

Актор Джонатан Мейджорс. Фото: Reuters

Присяжні визнали актора винним у нападі третього ступеня та переслідуванні, за іншими пунктами звинувачення його виправдали. Вирок буде ухвалено 6 лютого, Мейджорс може отримати до року в'язниці.

Після ухвалення рішення представник Marvel заявив, що студія відмовилася від співпраці з актором у майбутніх проектах. Прес-секретар компанії Анджела Шоу повідомила газету, що студія продовжуватиме роботу над новим фільмом про "Месників" без Мейджорса.

Актор Джонатан Мейджорс. Фото: Reuters

Для Мейджорса вирок може призвести до року за ґратами — разом із зруйнуванням його голлівудської кар’єри саме тоді, коли він збирався отримати "Оскар" за роль у фільмі "Журнал мрій".

Мейджорс вперше з’явився в ролі лиходія Кана в епізоді серіалу Disney+ "Локі" 2021 року. Пізніше зіграв роль головного антагоніста в фільмі "Людина-мураха".

За даними The Hollywood Reporter, Мейджорс мав зіграти у фільмі "Месники: Династія Кан", який тепер просто перейменовано на "Месники 5". Marvel і Disney негайно виключили зірку "Кріда III" з усіх майбутніх проектів.

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