Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" вперше розповів подробиці бійки з байкерами

Актор Ян Зірінг. Фото: instagram.com/ianziering/

Ян Зірінг зазнав побиття від байкерів у Голлівуді напередодні Нового року. 59-річний актор серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" поділився подробицями "тривожного інциденту" та повідомив шанувальникам про стан своєї 12-річної доньки Мії, яка сиділа в його машині під час нападу.

Про це пише Daily Mail.

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Поліція повідомила виданню, що розслідує інцидент і спілкується з людьми, причетними до бійки. Джерела повідомили виданню, що "автомобіль Зірінга міг бути збитий" до того, як інцидент був знятий на камеру конфлікту.

"Коли я застряг у заторі, до моєї машини агресивно підійшов один із цих водіїв, що призвело до тривожної конфронтації. Намагаючись оцінити збитки, я вийшов з машини. Ця дія, на жаль, переросла у бійку, на яку я пішов, щоб захистити себе", — прокоментував конфлікт актор.

На відео видно зіткнення зірки з чотирма байкерами, які завдавали ударів руками та ногами, перш ніж він побіг.

"Я з полегшенням можу повідомити, що ми з моєю дочкою абсолютно неушкоджені, але цей інцидент викликав у мене глибоке занепокоєння щодо зростаючої сміливості таких груп, які порушують громадську безпеку та спокій. Ця ситуація підкреслює більшу проблему хуліганства на наших вулицях і необхідність ефективного реагування правоохоронних органів на таку поведінку. Як громадянин і батько я вважаю неприпустимим, що групи можуть вільно так поводитися, спричиняючи страх і хаос, тоді як реакція влади здається недостатньою. Я завжди був прихильником боротьби із залякуванням і неправомірною поведінкою, і цей інцидент зміцнює мою віру у важливість особистої безпеки та безпеки суспільства. Я вдячний за підтримку моєї родини, друзів і шанувальників протягом цього часу. Саме в такі важкі моменти сила та єдність нашої спільноти є найважливішими. Щасливого Нового року", — прокоментував зірка інцидент.

Джерело повідомило, що після інциденту в Зірінга все добре. В "офіційному звіті" актора вказано "жертвою" інциденту. Джерела повідомили виданню, що Зірінг зміг повернутися в свій автомобіль і поїхати з місця події, а група міні-байкерів також поїхала після жорстокого інциденту.

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