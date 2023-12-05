Звезда родилась — Полякова показала выступление своей дочери и ее рок-группы

Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Оля Полякова посетила концерт своей старшей дочери и ее рок-группы "Швы" в Одессе. Певица была в восторге от выступления Маши!

В своем Instagram она показала моменты концерта и рассказала о новом псевдониме своей дочери.

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Вызвали пять раз на бис

18-летняя дочь Оли Поляковой Маша собрала свою рок-группу "Швы" еще в 2021 году. Тогда поклонников шокировало творчество девушки, ведь музыка, которую она исполняет вместе со своими друзьями, достаточно груба и очень отличается от репертуара мамы Маши.

С началом войны группа Маши Поляковой приостановила свое существование, однако на днях возобновила свою деятельность на концерте в Одессе.

Маша Полякова выступает со своей группой "Швы". Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова присутствовала на выступлении дочери и восхищалась тем, как она ведет себя на сцене. Певица рассказала, что группу "Швы" вызвали на бис пять раз и теперь она уверена, что Маша действительно начала свою певческую карьеру.

Маша Полякова выступает со своей группой "Швы". Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

"Моя Маша, дочь старшая, снова собрала свою знаменитую группу "Швы" и взяла сценический псевдоним. Теперь она Marry Poppers и группа "Швы". Они дали концерт в Одессе, где их вызвали на бис пять раз. Звезда родилась", — эмоционально рассказала Полякова в сторис.

Маша Полякова выступает со своей группой "Швы". Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Певица опубликовала видео с концерта Маши. Девушка играла на клавишных и пела. Очевидно, концерт был "для своих", ведь на видео видно, что людей достаточно мало и это, в основном, подростки.

Напомним, дочь Поляковой в экзотическом уголке устроила фотосессию в бикини.

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