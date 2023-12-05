Зірка народилася — Полякова показала виступ своєї доньки і її рокгурту

Донька Олі Полякової Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Оля Полякова відвідала концерт своєї старшої доньки і її рокгурту "Шви" в Одесі. Співачка була у захваті від виступу Маші!

У своєму Instagram вона показала моменти концерту і розповіла про новий псевдонім своєї доньки.

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Викликали на біс п'ять разів

18-річна донька Олі Полякової Маша зібрала свій рокгурт "Шви" ще у 2021 році. Тоді прихильників шокувала творчість дівчини, адже музика, яку вона виконує разом зі своїми друзями, досить груба і дуже відрізняється від репертуару мами Маші.

З початком війни гурт Маші призупинив своє існування, проте днями відновив свою діяльність на концерті в Одесі.

Маша Полякова виступає зі своїм гуртом "Шви". Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова була присутня на виступі доньки і була у захваті від того, як вона поводить себе на сцені. Співачка розповіла, що гурт "Шви" викликали на біс п'ять разів і тепер вона впевнена, що Маша дійсно почала свою співочу кар'єру.

Маша Полякова виступає зі своїм гуртом "Шви". Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Моя Маша, дочка старша, знову зібрала свій славнозвісний гурт "Шви" і взяла сценічний псевдонім. Тепер вона Marry Poppers і гурт "Шви". Вони дали концерт в Одесі, де їх викликали на біс п'ять разів. Зірка народилася", — емоційно розповіла Полякова у сторіс.

Маша Полякова виступає зі своїм гуртом "Шви". Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

Співачка опублікувала відео з концерту Маші. Дівчина грала на клавішних і співала. Вочевидь, концерт був "для своїх" адже на відео видно, що людей досить мало і це переважно підлітки.

Нагадаємо, донька Полякової в екзотичному куточку влаштувала фотосесію у бікіні.

Також ми писали, що Оля Полякова представила новий українськомовний трек "Вишні".