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Зірка народилася — Полякова показала виступ своєї доньки та її рокгурту

5 грудня 2023 12:53
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Зірка народилася — Полякова показала виступ своєї доньки і її рокгурту
Донька Олі Полякової Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Оля Полякова відвідала концерт своєї старшої доньки і її рокгурту "Шви" в Одесі. Співачка була у захваті від виступу Маші!

У своєму Instagram вона показала моменти концерту і розповіла про новий псевдонім своєї доньки.

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Викликали на біс п'ять разів

18-річна донька Олі Полякової Маша зібрала свій рокгурт "Шви" ще у 2021 році. Тоді прихильників шокувала творчість дівчини, адже музика, яку вона виконує разом зі своїми друзями, досить груба і дуже відрізняється від репертуару мами Маші. 

З початком війни гурт Маші призупинив своє існування, проте днями відновив свою діяльність на концерті в Одесі. 

 

Маша Полякова
Маша Полякова виступає зі своїм гуртом "Шви". Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic 

Оля Полякова була присутня на виступі доньки і була у захваті від того, як вона поводить себе на сцені. Співачка розповіла, що гурт "Шви" викликали на біс п'ять разів і тепер вона впевнена, що Маша дійсно почала свою співочу кар'єру. 

 

Маша Полякова
Маша Полякова виступає зі своїм гуртом "Шви". Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic 

"Моя Маша, дочка старша, знову зібрала свій славнозвісний гурт "Шви" і взяла сценічний псевдонім. Тепер вона Marry Poppers і гурт "Шви". Вони дали концерт в Одесі, де їх викликали на біс п'ять разів. Зірка народилася", — емоційно розповіла Полякова у сторіс. 

 

Маша Полякова
Маша Полякова виступає зі своїм гуртом "Шви". Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic 

Співачка опублікувала відео з концерту Маші. Дівчина грала на клавішних і співала. Вочевидь, концерт був "для своїх" адже на відео видно, що людей досить мало і це переважно підлітки. 

Нагадаємо, донька Полякової в екзотичному куточку влаштувала фотосесію у бікіні. 

Також ми писали, що Оля Полякова представила новий українськомовний трек "Вишні". 

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