Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Полякової в екзотичному куточку влаштувала фотосесію у бікіні arrow

Донька Полякової в екзотичному куточку влаштувала фотосесію у бікіні

2 грудня 2023 14:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Донька Полякової в екзотичному куточку влаштувала фотосесію у бікіні
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Старша донька співачки Олі Полякової Марія вразила фотосесією у бікіні. Дівчина разом з зірковою мамою відпочиває на Занзібарі.

Фото дочка співачки запостила на сторінці в Instagram.

Читайте також:

Пляжна фотосесія дочки Полякової

18-річна Маша Полякова на світлинах позує у купальнику, спираючи на пальму. Дівчина поділилася враженнями від відпустки в екзотичному куточку.

 

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

 

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

"Мої відпочинки — це завжди неймовірна подорож, наповнена пригодами, чи то веселими, чи важкими. Можливо, це моя карма, що приводить мене до непередбачуваних моментів", — прокоментувала фото Маша.

Фоловери засипали дівчину компліментами. Мама Маші, Оля Полякова, відповіла: "Боже, яка ти гарна!", "Всім дякую, я старалася".

До речі, під час відпочинку на Занзібарі співачка з дочкою встигли побувати у місцевій лікарні. Оля Полякова знімалася головний біль ібупрофеном, а от її донька Маша вирушила на обстеження до лікарні.

Нагадаємо, Полякова та її донька занедужали на Занзібарі.

Раніше Полякова показалася в купальнику на пляжі Занзібара.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі