Донька Полякової в екзотичному куточку влаштувала фотосесію у бікіні

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Старша донька співачки Олі Полякової Марія вразила фотосесією у бікіні. Дівчина разом з зірковою мамою відпочиває на Занзібарі.

Фото дочка співачки запостила на сторінці в Instagram.

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18-річна Маша Полякова на світлинах позує у купальнику, спираючи на пальму. Дівчина поділилася враженнями від відпустки в екзотичному куточку.

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

"Мої відпочинки — це завжди неймовірна подорож, наповнена пригодами, чи то веселими, чи важкими. Можливо, це моя карма, що приводить мене до непередбачуваних моментів", — прокоментувала фото Маша.

Фоловери засипали дівчину компліментами. Мама Маші, Оля Полякова, відповіла: "Боже, яка ти гарна!", "Всім дякую, я старалася".

До речі, під час відпочинку на Занзібарі співачка з дочкою встигли побувати у місцевій лікарні. Оля Полякова знімалася головний біль ібупрофеном, а от її донька Маша вирушила на обстеження до лікарні.

Нагадаємо, Полякова та її донька занедужали на Занзібарі.

Раніше Полякова показалася в купальнику на пляжі Занзібара.