Звезда "Оппенгеймера" откровенно рассказала об издевательствах российского режиссера

Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters

Британская актриса Эмили Блант в новом интервью высказалась о российском режиссере Андрее Кончаловском. Звезда "Оппенгемера" проходила у него кастинг на роль в фильме "Лев зимой".

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

Эмили Блант шокировала подробностями сотрудничества с Кончаловским

Роль, на которую претендовала Блант, получила супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. Эмили Блант обвинила его в женоненавистничестве. Когда актриса пробовалась на роль в фильме режиссера, ей было 19 лет.

"Он был очень жестоким во время проб. Ему было приятно ставить меня на место, а атмосфера была женоненавистнической. Я была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, на тот момент я чувствовала себя никчемностью", — вспоминает Эмили.

Актриса отмечает, что ей не понравилось, как режиссер общался с ней.

"Режиссер вел себя ужасно. Ты все же не всегда оказываешься достаточно устойчивым, подобное отношение затрагивает твои чувства, поэтому актеры иногда чувствуют себя как в окопах. Бывает, что все получается легко и красиво, а иногда приходится сталкиваться с чем-то болезненным. Обычно я готова к подобным вещам. В качестве актера ты должен быть готов держать удар", — говорит голливудская звезда.

Напомним, супруга актера Саши Барона Коэна наняла специалиста по разводам за долго до расставания с мужем. А американский рэпер Канье Уэст снова показал откровенные фото своей супруги.