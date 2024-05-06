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Звезда "Оппенгеймера" откровенно рассказала об издевательствах российского режиссера

6 мая 2024 11:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Оппенгеймера" откровенно рассказала об издевательствах российского режиссера
Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британская актриса Эмили Блант в новом интервью высказалась о российском режиссере Андрее Кончаловском. Звезда "Оппенгемера" проходила у него кастинг на роль в фильме "Лев зимой".

Об этом сообщает The Sun.

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Роль, на которую претендовала Блант, получила супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. Эмили Блант обвинила его в женоненавистничестве. Когда актриса пробовалась на роль в фильме режиссера, ей было 19 лет.

 

"Он был очень жестоким во время проб. Ему было приятно ставить меня на место, а атмосфера была женоненавистнической. Я была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, на тот момент я чувствовала себя никчемностью", — вспоминает Эмили.

Актриса отмечает, что ей не понравилось, как режиссер общался с ней.

"Режиссер вел себя ужасно. Ты все же не всегда оказываешься достаточно устойчивым, подобное отношение затрагивает твои чувства, поэтому актеры иногда чувствуют себя как в окопах. Бывает, что все получается легко и красиво, а иногда приходится сталкиваться с чем-то болезненным. Обычно я готова к подобным вещам. В качестве актера ты должен быть готов держать удар", — говорит голливудская звезда.

Напомним, супруга актера Саши Барона Коэна наняла специалиста по разводам за долго до расставания с мужем. А американский рэпер Канье Уэст снова показал откровенные фото своей супруги.

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