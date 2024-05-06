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Зірка "Оппенгеймера" відверто розповіла про знущання російського режисера

6 травня 2024 11:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Оппенгеймера" відверто розповіла про знущання російського режисера
Акторка Емілі Блант. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британська акторка Емілі Блант у новому інтерв'ю висловилася про російського режисера Андрія Кончаловського. Зірка "Оппенгемера" проходила у нього кастинг на роль у фільмі "Лев узимку".

Про це повідомляє The Sun.

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Роль, на яку претендувала Блант, зрештою отримала дружина Кончаловського Юлія Висоцька. Емілі Блант звинуватила його в женоненависництві. Коли акторка пробувалась на роль у фільмі режисера, їй було 19 років.

 

"Він був дуже жорстоким під час проб. Йому було приємно ставити мене на місце, а атмосфера була женоненависницькою. Я була розчавлена, коли все закінчилося. Я добре запам'ятала той досвід. Це було жахливо, на той момент я відчувала себе нікчемністю", — згадує Емілі.

Акторка зазначає, що їй не сподобалося, як режисер спілкувався з нею.

"Режисер поводився жахливо. Ти все ж таки не завжди виявляєшся досить стійким, подібне ставлення зачіпає твої почуття, тому актори іноді почуваються як в окопах. Буває, що все виходить легко і красиво, а іноді доводиться стикатися з чимось болючим. Зазвичай, я готова до подібних речей. В якості актора ти маєш бути готовим тримати удар", — говорить голлівудська зірка.

Нагадаємо, дружина актора Саши Барона Коена винайняла фахфівця з розлучень за довго до розставання з чоловіком. А американський репер Каньє Вест знову показав відверті фото своєї дружини. 

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