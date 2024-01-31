Каньє Вест виставив на показ пікантне фото своєї скандальної дружини
Каньє Вест поділився новою провокаційною фотографією своєї дружини Б'янки Ченсорі, яка на його наполягання часто з'являється на публіці майже оголеною. На вечірці з приводу недавнього дня народження Б'янка з'явилася в мікробра, а тепер, виконуючи новорічну обіцянку Веста про відсутність штанів, позувала в мікрострінгах.
Знімок зірка оприлюднив у своєму Instagram.
Каньє продовжує шокувати фото власної дружини
На Б'янці була футболка Yeezy з написом WET і гігантський леопардовий хутряний капелюх бренду Bluemarble. Образ доповнили туфлі на шпильці. На фотографії вона позує у невеликій ванній.
Б'янка непокоїть рідних тим, що Вест тримає її під повним контролем: на думку її друзів, саме цим можна пояснити відмову Б'янки від соцмереж, якими вона раніше активно користувалася. А постійні напівоголені вбрання, як вважають батьки Цензорі, принижують її. Крім того, на їхню думку, Б'янка стала просто розвагою для репера на тлі розлучення з Кім Кардаш'ян, від якої має чотирьох дітей.
Нещодавно журналістка поцікавилася у Веста, чи справді він контролює дружину. Почувши запитання, Каньє розлютився і відчитав журналістку. На його думку, більшої уваги заслуговує питання щодо опіки над спільними з Кім дітьми, а не вбрання Б'янки.
Нагадаємо, Каньє Вест після "голих фото" заборонив дружині користуватися соціальними мережами.
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