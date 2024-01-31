Каньє Вест виставив на показ пікантне фото своєї скандальної дружини

Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Каньє Вест поділився новою провокаційною фотографією своєї дружини Б'янки Ченсорі, яка на його наполягання часто з'являється на публіці майже оголеною. На вечірці з приводу недавнього дня народження Б'янка з'явилася в мікробра, а тепер, виконуючи новорічну обіцянку Веста про відсутність штанів, позувала в мікрострінгах.

Знімок зірка оприлюднив у своєму Instagram.

Читайте також:

Каньє продовжує шокувати фото власної дружини

На Б'янці була футболка Yeezy з написом WET і гігантський леопардовий хутряний капелюх бренду Bluemarble. Образ доповнили туфлі на шпильці. На фотографії вона позує у невеликій ванній.

Дружина Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Б'янка непокоїть рідних тим, що Вест тримає її під повним контролем: на думку її друзів, саме цим можна пояснити відмову Б'янки від соцмереж, якими вона раніше активно користувалася. А постійні напівоголені вбрання, як вважають батьки Цензорі, принижують її. Крім того, на їхню думку, Б'янка стала просто розвагою для репера на тлі розлучення з Кім Кардаш'ян, від якої має чотирьох дітей.

Нещодавно журналістка поцікавилася у Веста, чи справді він контролює дружину. Почувши запитання, Каньє розлютився і відчитав журналістку. На його думку, більшої уваги заслуговує питання щодо опіки над спільними з Кім дітьми, а не вбрання Б'янки.

Нагадаємо, Каньє Вест після "голих фото" заборонив дружині користуватися соціальними мережами.