Звезда Ранеток Валерия Козлова открыто поддержала войну в Украине — видео

Полный состав группы "Ранетки". Фото: росСМИ

Российская актриса и героиня известного телесериала "Ранетки" Валерия Козлова показала всю свою сущность на камеру. Телезвезда открыто поддержала полномасштабную войну в Украине, заявив, что все люди являются россиянами, но просто забыли свои корни.

Об этом Валерия Козлова рассказала в интервью каналу "Телега Online" в RuTube.

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Актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Ранетки", высказалась о полномасштабном вторжении в Украину. Звезда 2000-х заявила, что те, кто уехал из страны, — это уже не их люди. Валерия вспомнила слова Библии и заявила, что в Украине тоже живут россияне.

Актрисы российского сериала "Ранетки". Фото: Pinterest

К тому же, звезда сериала "Ранетки" подчеркнула, что людям в Украине в какой-то момент просто выдали паспорта, назвав им их национальность, и они якобы просто забыли свои корни.

Российская актриса Валерия Козлова на интервью. Фото: скриншот из RuTube

"Все, кто должен уехать, они уехали. Это не наши люди! Как написано в Библии: "Время жатвы, отделение зерен от плевел". Часто у всех такое мнение: "А чего мы туда лезем? Это нас как касается?" Да, чужая страна, но это наши люди, там россияне живут. Все мы были россиянами. Это в какой-то момент эта страна отделилась, и им паспорта дали с национальностью "Украина". Они забыли свои корни", — заявила актриса.

Что известно о позиции Валерии Козловой по поводу войны в Украине

Звезда телесериала "Ранетки", у которой папа родился в Черкассах, всячески игнорирует то, что россияне делают в Украине. Она гордится тем, что живет в России и открыто поддерживает полномасштабную войну в Украине, выражая свою приверженность президенту РФ Путину.

Валерия Козлова возле российского флага. Фото: Instagram Валерии Козловой

Однажды Валерия даже обнародовала фото Путина, назвав его самым лучшим президентом.

Валерия Козлова о поддержке президента РФ Путина. Фото: скриншот со Stories в Instagram

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