Зірка Ранеток Валерія Козлова відкрито підтримала війну в Україні — відео

Повний склад гурту "Ранетки". Фото: росЗМІ

Російська акторка і героїня відомого телесеріалу "Ранетки" Валерія Козлова показала всю свою сутність на камеру. Телезірка відкрито підтримала повномасштабну війну в Україні, заявивши, що всі люди є росіянами, але просто забули своє коріння.

Про це Валерія Козлова розповіла в інтерв’ю каналу "Телега Online" в RuTube.

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Акторка, яка стала популярною завдяки серіалу "Ранетки", висловилася про повномасштабне вторгнення в Україну. Зірка 2000-х заявила, що ті, хто виїхав з країни, — це вже не їхні люди. Валерія згадала слова з Біблії і заявила, що в Україні також живуть росіяни.

Акторки російського серіалу "Ранетки". Фото: Pinterest

До того ж, зірка серіалу "Ранетки" наголосила, що людям в Україні в якийсь момент просто видали паспорти, назвавши їм їхню національність, і вони нібито просто забули свої коріння.

Російська акторка Валерія Козлова на інтерв'ю. Фото: скриншот з RuTube

"Всі, хто повинен поїхати, вони поїхали. Це не наші люди! Як написано в Біблії: "Час жнив, відокремлення зерен від полови". Часто у всіх така думка: "А чого ми туди ліземо? Це нас як стосується?" Так, чужа країна, але це наші люди, там росіяни живуть. Всі ми були росіянами. Це в якийсь момент ця країна відокремилася, і їм паспорти дали з національністю "Україна". Вони забули свої коріння", — заявила акторка.

Що відомо про позицію Валерії Козлової щодо війни в Україні

Зірка телесеріалу "Ранетки", в якої тато народився в Черкасах, всіляко ігнорує те, що росіяни роблять в Україні. Вона гордиться тим, що живе в Росії і відкрито підтримує повномасштабну війну в Україні, висловлюючи свою прихильність президенту РФ Путіну.

Валерія Козлова біля російського прапора. Фото: Instagram Валерії Козлової

Одного разу Валерія навіть оприлюднила фото Путіна, назвавши його найкращим президентом.

Валерія Козлова про підтримку президента РФ Путіна. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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