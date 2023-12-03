Звезда "Один дома" через 33 года воссоединился со своей киномамой

Актриса Кэтрин О'Хара и актер Макколей Калкин. Фото: Associated Press

Звезду культового фильма "Один дома" Макколея Калкина отметили на Аллее Славы в Лос-Анджелесе. На открытие звезды в честь актера пришла его семья, даже две! Настоящая — он впервые появился на публике с женой и двумя сыновьями, а также важное событие посетила и киношная мама — актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая маму Кевина Маккалистера.

Об этом сообщает Associated Press.

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Для 43-летнего актера Макколея Калкина собственная звезда на голливудской Аллее Славы большое дело. Ради такого события через 33 года актер воссоединился со своей киномамой 69-летней актрисой Кэтрин О'Харой.

Женщина пришла на мероприятие и подготовила трогательную речь. Когда выходила на сцену, обняла Макколея, а тот назвал ее "мамой".

"Мои поздравления! Ты заслужил эту звезду на голливудской Аллее Славы и спасибо, что пригласил меня, свою ненастоящую маму, которая оставила тебя самого дома дважды, разделить этот счастливый миг. Горжусь тобой!" — сказала актриса.

Она вспомнила забавную историю, когда впервые пришла посмотреть фильм в кинотеатр, а там было два мальчика, которым нужно было выйти из зала, но они никак не могли решиться, ведь не хотели пропустить сцены с Кевином. И только когда на экране появилась мама Кевина, то есть Кэтрин, маленькие зрители временно покинули зал.

"Один дома" всегда был мировой сенсацией. Причина того, что семьи по всему миру из года в год пересматривают этот фильм все вместе — это все благодаря Макколею Калкину и его невероятной игре", — заявила О'Хара.

Она также вспомнила, как во время съемок одной из сцен, где нужно было ругать Кевина, актриса так и не смогла сказать одну фразу из сценария, ведь 10-летний Макколей был таким хорошим ребенком. Однако своих собственных детей позже она ругала и сильнее, призналась Кэтрин.

Слова коллеги растрогали Калкина настолько, что он заплакал.

Напомним, звезда фильма "Один дома" впервые показал сыновей и получил место на Аллее Славы.

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