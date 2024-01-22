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Звезда "Секретных материалов" и Джаред Лето снимутся в культовой франшизе

22 января 2024 23:20
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Стас Кожушко
Редактор
Звезда "Секретных материалов" и Джаред Лето снимутся в культовой франшизе
Голливудская актриса Джиллиан Андерсон. Фото: Instagram/gilliana
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Звезда сериала "Секретные материалы" (или "Совершенно секретно"), голливудская актриса Джиллиан Андерсон снимется в третьей части кинофраншизы "Трон". Компанию ей составит 52-летний лауреат премии "Оскар", актер, фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Лето сыграет Ареса — вымышленного персонажа, который переместится из мира видеоигр на планету Земля. В ленте также появятся Джоди Тернер-Смит ("После Янга") и Грета Ли ("Прошедшие жизни"). Какую роль сыграет 56-летняя Андерсон продюсеры пока не сообщают.

Режиссером картины выступит Йоаким Реннинг, ранее снявший "Малефисента: Повелительница тьмы" с Анджелиной Джоли и "Кон-Тики". Сценарий написали Джесси Вигутоу и Джек Трон.

Премьера третьего "Трона" намечена на следующий, 2025 год. Фильм продолжит историю, начатую в 1982 году в картине Стивена Лисбергера. Она рассказала о создателе видеоигр Кевине Флинне.

В 2010 году у ленты вышел сиквел, который при бюджете в 170 млн долларов собрал в мировом прокате 400 млн долларов и не принес прибыли киностудии.

Напомним, ранее мы писали, что в премии BAFTA объяснили, почему фильм "Барби" не попал в главную номинацию премии. Также мы рассказывали, что вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанеле.

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