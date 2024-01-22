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Зірка "Секретних матеріалів" та Джаред Лето знімуться в культовій франшизі

22 січня 2024 23:20
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка "Секретних матеріалів" та Джаред Лето знімуться в культовій франшизі
Голлівудська акторка Джилліан Андерсон. Фото: Instagram/gilliana
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Зірка серіалу "Секретні матеріали" (або ж "Цілком таємно"), голлівудська акторка Джилліан Андерсон зніметься у третій частині кінофраншизи "Трон". Компанію їй складе 52-річний лауреат премії "Оскар", актор, фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Лето зіграє Ареса — вигаданого персонажа, який переміститься зі світу відеоігор на планету Земля. У стрічці також з’являться Джоді Тернер-Сміт ("Після Янга") та Грета Лі ("Минулі життя"). Яку роль виконає 56-річна Андерсон продюсери поки не повідомляють.  

Режисером картини виступить Йоакім Реннінг, який раніше зняв "Чаклунка: Повелителька темряви" (Малефісента) з Анджеліною Джолі та "Кон-Тікі". Сценарій написали Джессі Вігутоу та Джек Трон.

Прем'єра третього "Трону" намічено на наступний, 2025 рік. Фільм продовжить історію, розпочату 1982 року у картині Стівена Лісбергера. Вона розповіла про творця відеоігор Кевіна Флінна.

2010 року у стрічки вийшов сиквел, який при бюджеті в 170 млн доларів зібрав у світовому прокаті 400 млн доларів та не приніс прибутку кіностудії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в премії BAFTA пояснили, чому фільм "Барбі" не потрапив до головної номінації премії. Також ми розповідали, що вийшов трейлер серіалу про Крістіана Діора та Коко Шанель.

Голлівуд
актори
Джаред Лето
закордонні зірки
акторка

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