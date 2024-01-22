Зірка "Секретних матеріалів" та Джаред Лето знімуться в культовій франшизі

Голлівудська акторка Джилліан Андерсон. Фото: Instagram/gilliana

Зірка серіалу "Секретні матеріали" (або ж "Цілком таємно"), голлівудська акторка Джилліан Андерсон зніметься у третій частині кінофраншизи "Трон". Компанію їй складе 52-річний лауреат премії "Оскар", актор, фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Лето зіграє Ареса — вигаданого персонажа, який переміститься зі світу відеоігор на планету Земля. У стрічці також з’являться Джоді Тернер-Сміт ("Після Янга") та Грета Лі ("Минулі життя"). Яку роль виконає 56-річна Андерсон продюсери поки не повідомляють.

Режисером картини виступить Йоакім Реннінг, який раніше зняв "Чаклунка: Повелителька темряви" (Малефісента) з Анджеліною Джолі та "Кон-Тікі". Сценарій написали Джессі Вігутоу та Джек Трон.

Прем'єра третього "Трону" намічено на наступний, 2025 рік. Фільм продовжить історію, розпочату 1982 року у картині Стівена Лісбергера. Вона розповіла про творця відеоігор Кевіна Флінна.

2010 року у стрічки вийшов сиквел, який при бюджеті в 170 млн доларів зібрав у світовому прокаті 400 млн доларів та не приніс прибутку кіностудії.

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