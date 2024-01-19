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В BAFTA пояснили, чому фільм "Барбі" не потрапив до головної номінації премії

19 січня 2024 21:06
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Стас Кожушко
Редактор
В BAFTA пояснили, чому фільм "Барбі" не потрапив до головної номінації премії
Кадр з фільму "Барбі". Фото: Instagram/barbiethemovie
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після оголошення номінантів британської академії кінематографічного та телевізійного мистецтва, BAFTA, в багатьох кінокритиків виникли питання до оргкомітету. Одне з них — чому в категорії "Найкращий фільм" відсутня стрічка "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі. 

Про це пише видання Variety, редакція якого звернулась до оргкомітету премії за коментарем. 

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На запит видання відреагувала голова кінокомітету британської академії кінематографічного та телевізійного мистецтва Анну Гіггс.

"Я думаю, що безглуздо грати у "вгадайку" з членами нашої експертної ради, які можуть вибрати будь-що. Особливо в рік, коли конкуренція така сильна. Кількість фільмів, що беруть участь у премії, зростає з кожним роком, що робить її все більш конкурентною та напруженою", — дипломатично зазначила Гіггс.

Зазначимо, що до категорії "Найкращий фільм" потрапили "Анатомія падіння", "Оппенгеймер", "Бідолашні створіння", "Залишені" та "Вбивці квіткової повні". 

Австралійська акторка Марго Роббі, яка зіграла головну роль у "Барбі", представлена у категорії "Найкраща акторка", а виконавець ролі Кена, американець Раян Гослінг, — у категорії "Найкращий актор другого плану". Також стрічка режисерки Грети Гервіг може отримати статуетку за найкращий оригінальний сценарій.

Зазначимо, що урочиста церемонія нагородження премії BAFTA пройде 19 лютого в Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто став ведучим церемонії нагородження премії BAFTA. Також ми розповідали, що документальний фільм про Маріуполь претендує на нагороду BAFTA.

кіно
премія
Барбі
Голлівуд
Марго Роббі

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