Звезда сериала "Странные чудеса" тайно вышла замуж за сына Бон Джови

Британская актриса Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови. Фото: instagram/milliebobbybrown

Актриса Милли Бобби Браун, известная своей ролью в сериале от Netflix "Удивительные чудеса", вышла замуж за сына фронтмена культовой рок-группы Bon Jovi Джона Бон Джови Джейка.

Об этом пишет The Sun.

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По информации издания, они провели тайную церемонию бракосочетания, куда пригласили только самых родных людей. Официальную свадьбу планируют произвести довольно роскошную, однако дата пока неизвестна. На торжества были приглашены только родители невесты и жениха.

"Милли и Джейк тихо провозгласили свои клятвы в Америке в минувшие выходные. Они планируют большую церемонию в США позже этого года, но теперь они официально поженились и оформили все документы. Это была очень сдержанная, романтическая церемония, когда их ближайшие родственники присутствовали во время провозглашение свадебных клятв", — рассказал источник.

Звездные супруги пока о своей свадьбе публично не рассказывали и эту информацию не подтверждали. Однако заручились они еще в апреле 2023 года.

Также отец Джейка подтвердил, что будет выступать на свадебной церемонии своего сына — сообщил это на красной дорожке гала-концерта MusiCares "Человек года 2024".

Планируют свадьбу молодожены уже достаточно долго. В сентябре прошлого года Милли призналась на шоу Today, что они с любимым поделили свои обязанности.

"Для меня это совсем не было стрессом. Джейк очень вовлечен. Он очень помогает на протяжении всего процесса. Я никогда не чувствовала себя одинокой в этом фильме, и это, на мой взгляд, очень приятно. Я всегда такова: "Это хорошая идея?" , в конце концов, это очень интимный день для нас обоих, и мы оба очень взволнованы", — рассказывала актриса.

Британская актриса Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови. Фото: instagram/milliebobbybrown

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