Зірка серіалу "Дивні дива" таємно вийшла заміж за сина Бон Джові

Британська акторка Міллі Боббі Браун і Джейк Бон Джові. Фото: instagram/milliebobbybrown

Акторка Міллі Боббі Браун, яка відома своєю роллю в серіалі від Netflix "Дивні дива", вийшла заміж за сина фронтмена культового рок-гурту Bon Jovi Джона Бон Джові Джейка.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Міллі Боббі Браун і Джейк Бон Джові таємно одружились

За інформацією видання, вони провели таємну церемонію одруження, куди запросили лише найрідніших людей. Офіційне весілля планують справити досить розкішне, однак дата поки що невідома. На урочистості були запрошені лише батьки нареченої та нареченого.

"Міллі та Джейк тихо виголосили свої обітниці в Америці минулими вихідними. Вони планують велику церемонію в США пізніше цього року, але тепер вони офіційно одружилися й оформили всі документи. Це була дуже стримана, романтична церемонія, коли їхні найближчі родичі були присутні під час проголошення весільних обітниць", — розповіло джерело.

Зіркове подружжя поки що про своє весілля публічно не розповідало та цю інформацію не підтверджувало. Однак, заручились вони ще у квітні 2023 року.

Також батько Джейка підтвердив, що виступатиме на весільній церемонії свого сина — проголосив це на червоній доріжці гала-концерту MusiCares "Людина року 2024".

Планують весілля молодята вже досить довго. У вересні минулого року Міллі зізналась на шоу Today, що вони з коханим поділили обов'язки.

"Для мене це зовсім не було стресом. Джейк дуже залучений. Він дуже допомагає протягом усього процесу. Я ніколи не почувалася самотньою в цьому фільмі, і це, на мій погляд, дуже приємно. Я завжди така: "Це хороша ідея?" Але, зрештою, це дуже інтимний день для нас обох, і ми обоє дуже схвильовані", — розповідала актриса.

Британська акторка Міллі Боббі Браун і Джейк Бон Джові. Фото: instagram/milliebobbybrown

Нагадаємо, донька репера Емінема вийшла заміж. Також співак Джастін Бібер та його дружина Гейлі чекають на первістка.