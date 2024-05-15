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Вагітну Гейлі Бібер помітили на прогулянці у Лос-Анджелесі

15 травня 2024 11:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гейлі Бібер продемонструвала вагітний животик — фото
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська модель Гейлі Бібер продемонструвала свій округлий животик під час прогулянки з чоловіком Джастіном Бібером через кілька днів після того, як пара повідомила новину, про те що вони чекають на первістка. За чутками, дружина поп-співака перебуває на шостому місяці вагітності.

Про це пише Daily Mail.

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Подружжя помітили біля офісної будівлі в Лос-Анджелесі. Вагітна Гейлі Бібер  демонструвала свій голий животик у стильному білому кроп-топі, який вона доповнила оверсайз чорним жакетом, широкими брюками, масивними черевиками, чорними сонцезахисними окулярами та сережками золотого кольору.

Гейлі Бібер.засвітила вагітний животик
Модель Гейлі Бібер з чоловіком Джастіном Бібером. Фото: BACKGRID
Гейлі Бібер на шостому місяці вагітності
Модель Гейлі Бібер. Фото: BACKGRID
Вагітна Гейлі Бібер на прогулянці у Лос-Анджелесі
Модель Гейлі Бібер. Фото: BACKGRID

Джастін Бібер обрав для себе більш повсякденний образ. Музикант одягнув футболку з принтом та неоново-зелені баскетбольні шорти. Артист доповнив свій образ білою шапкою і crocs світлого кольору. Цікаво, що співака помітили без обручки.

Вагітну Гейлі Бібер на прогулянці з чоловіком
Модель Гейлі Бібер з чоловіком Джастіном Бібером. Фото: BACKGRID
Джастін Бібер забув вдягнути обручки
Співак Джастін Бібером забув одягти обручку. Фото: BACKGRID

Пара одружилася у вересні 2018 року. За інсайдерською інформацією, Гейлі перебуває на шостому місяці вагітності. 

Нагадаємо, співак Джастін Бібер шокував прихильників дивним образом у капцях за майже 3 тисячі доларів. Також ми розповідали, чому він нещодавно сильно плакав.

США
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фото
Джастін Бібер
Гейлі Бібер
вагітність
закордонні зірки
чоловіки

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