Гейлі Бібер продемонструвала вагітний животик — фото

Вагітну Гейлі Бібер помітили на прогулянці у Лос-Анджелесі
Американська модель Гейлі Бібер продемонструвала свій округлий животик під час прогулянки з чоловіком Джастіном Бібером через кілька днів після того, як пара повідомила новину, про те що вони чекають на первістка. За чутками, дружина поп-співака перебуває на шостому місяці вагітності.
Про це пише Daily Mail.
Гейлі Бібер вперше стане мамою
Подружжя помітили біля офісної будівлі в Лос-Анджелесі. Вагітна Гейлі Бібер демонструвала свій голий животик у стильному білому кроп-топі, який вона доповнила оверсайз чорним жакетом, широкими брюками, масивними черевиками, чорними сонцезахисними окулярами та сережками золотого кольору.
Джастін Бібер обрав для себе більш повсякденний образ. Музикант одягнув футболку з принтом та неоново-зелені баскетбольні шорти. Артист доповнив свій образ білою шапкою і crocs світлого кольору. Цікаво, що співака помітили без обручки.
Пара одружилася у вересні 2018 року. За інсайдерською інформацією, Гейлі перебуває на шостому місяці вагітності.
Нагадаємо, співак Джастін Бібер шокував прихильників дивним образом у капцях за майже 3 тисячі доларів. Також ми розповідали, чому він нещодавно сильно плакав.
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