Звезда сериала "Эйфория" вспомнила, как на съемках ее покусал паук

Американская актриса Сидни Суини. Фото: Instagram/sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини, известная, в частности, по сериалу "Эйфория", попала в неприятную ситуацию на съемках в Австралии. 26-летняя звезда призналась — ее покусал ядовитый паук.

Об этом Сидни рассказала на телешоу американского ведущего Джимми Феллона.

Читайте также:

Сидни Суини покусал паук

Инцидент произошел во время работы над романтической комедией "Кто угодно, кроме тебя", которая выйдет на экраны 22 декабря. В одной из сцен Суини должна была держать большого паука.

"Мне сказали, что он тренирован. Я не знаю, как можно тренировать чертового паука. Мы снимали, и он вдруг начал кусать меня. Никто не прекратил съемки! Так что я стою с пауком на моей руке, он кусает меня, а все вокруг просто смотрят", — рассказала актриса.

Суини призналась, что закричала от ужаса, но съемочная команда восприняла ее крики актерской игры. После этого звезде понадобилась психологическая медицинская помощь. Укус оказался безопасен для жизни и здоровья актрисы. Но Сидни призналась — она очень испугалась и даже думала, что умрет после укуса.

Напомним, ранее мы писали, что киношные Кейт Миддлтон и принц Уильям снялись для обложки модного журнала. Также мы рассказывали, что одиозный рэпер, бизнесмен Канье Уэст снова сделал антисемитское заявление.