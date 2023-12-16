Звезда сериала "Эйфория" вспомнила, как на съемках ее покусал паук
Американская актриса Сидни Суини, известная, в частности, по сериалу "Эйфория", попала в неприятную ситуацию на съемках в Австралии. 26-летняя звезда призналась — ее покусал ядовитый паук.
Об этом Сидни рассказала на телешоу американского ведущего Джимми Феллона.
Сидни Суини покусал паук
Инцидент произошел во время работы над романтической комедией "Кто угодно, кроме тебя", которая выйдет на экраны 22 декабря. В одной из сцен Суини должна была держать большого паука.
"Мне сказали, что он тренирован. Я не знаю, как можно тренировать чертового паука. Мы снимали, и он вдруг начал кусать меня. Никто не прекратил съемки! Так что я стою с пауком на моей руке, он кусает меня, а все вокруг просто смотрят", — рассказала актриса.
Суини призналась, что закричала от ужаса, но съемочная команда восприняла ее крики актерской игры. После этого звезде понадобилась психологическая медицинская помощь. Укус оказался безопасен для жизни и здоровья актрисы. Но Сидни призналась — она очень испугалась и даже думала, что умрет после укуса.
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