Кіношні Кейт Міддлтон та принц Вільям знялись для обкладинки модного журналу

Актори Мег Белламі та Ед Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

Актори Мег Белламі та Ед Маквейвас, які зіграли Кейт Міддлтон та принца Вільяма у серіалі "Корона", стали зірками нового номеру відомого глянцю ELLE.

Про це пише ELLE.

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На обладнці постали нові зірки Netflix — Мег Белламі та Ед Маквейвас. Вони зіграли молоде подружжя Віндзерів у фінальному сезоні "Корони". Без старовинних костюмів та гриму вони лише віддалено нагадують нам королівську пару.

Перші враження акторів від зйомок були зовсім не радісні. Ед був наляканий, а Мег не знала чого очікувати. Вони обоє переймались думкою: "А чи сподобаємося ми глядачам?".

Актори Мег Белламі та Ед Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

Їхні досвідчені колеги дали пораду — потрібно мати добру группу підтримки і тоді все вийде чудово.

"Так, поруч з тобою є хороші люди, яким ти довіряєш і яких любиш, і які знали тебе раніше. Також є нові друзі, яким байдуже, яких вам слід остерігатися — "ти зі мною тому, що я тобі насправді подобаюся, чи тому, що ти хочеш чогось іншого від стосунків?" — ділиться відкриттям Ед.

Актор Ед Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

Режисер культового серіалу Пітер Морган ризикнув, вибравши акторів на важливі ролі, які раніше не знімались у кіно. Ед навчався в театральній школі ArtsEd у Лондоні, а Мег не вступила в театральне і працювала у Legoland. Вони обоє пішли на відкритий кастинг у серіал і їм вдалося.

"Мені подобалася "Корона", я хотіла бути акторкою і вважала, що мені нічого втрачати", — згадує Мег. Дівчина протягом 6 місяців знімалась на плівку, давала особисті інтерв'ю та брала участь у читці сценарію перш, ніж її утвердили.

Акторка Мег Белламі. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

"Вони привезли нас до Upper Elstree Studios, у цей величезний намет, повний 150-200 людей — усіх, хто працює над шоу, усіх керівників відділів і всіх акторів. Було дико. Я пам’ятаю, як дивився "Корону" на першому курсі в театральній школі і думав, що це те шоу, у якому я зрештою хотів би взяти участь. Я знав, що сам ніколи не буду частиною цього, вважаючи, що пропустив човен, з огляду на вік. Я навіть не думав грати за молодших королівських клубів", — розповідає про першу читку та свої враження Ед.

Актори в один голос говорять, що це найкраще шоу серед усіх. Воно дуже особливе. Для всієї акторської групи це була найщасливіша робота.

Актори Мег Белламі та Ед Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

За час зйомок молоді зірки чимало усвідомили та навчилися. Вони зрозуміли істини, які хочуть зберегти протягом всього життя.

"Сприймати кожен день таким, яким він є. Цінувати кожен день таким, яким він є, і не надто хвилюватися — це для мене розумний спосіб поводитися з цим", — підсумувала Мег свої здобутки на шоу.

Актори Мег Белламі та Ед Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

"В основному ти маєш робити те, що тобі подобається. І це величезний плацдарм для того, щоб робити більше того, що ти любиш робити. І дихання. Дихай. Дихайте весь час", — додав Ед з усмішкою на обличчі.

Останній сезон "Корони" вже вийшов повністю на платформі Netflix.

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