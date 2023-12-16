Каньє Вест знову зробив антисемітську заяву

Репер та бізнесмен Каньє Вест. Фото: Google

Минулого року американського репера, бізнесмена Каньє Веста визнали головним антисемітом у США. Навіть блокування в соцмережах та розірванні контракти, зокрема з Adidas, не змусили колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян припинити робити гучні заяви. 46-річний артист знову опинився в епіцентрі скандалу.

Про це пише видання New York Post.

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Репер був в Лас-Вегасі, як під час чергового емоційного спалаху (артист страждає від біполярного розладу) почав кричати: "Ісусе Христе, Гітлер, Є (так він себе називає. — Ред.)! Спонсоруйте це!".

Він також зробив антисемітську заяву, що євреї-сіоністи володіють усіма банками, лікарнями та приватними школами в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Каньє є власником модного бренду Yeezy. Вест також розкритикував своїх колишніх бізнес-партнерів. Він послав на три літери Balenciaga, Gap і Louis Vuitton. На цьому Каньє не зупинився, та завершив свою промову тим, що не підтримає балотування Дональда Трампа на пост президента, якщо той не звільнить Ларрі Гувера з в’язниці.

Ларрі Гувер до ув'язнення. Фото: Google

71-річний Гувер був лідером чиказької банди Gangster Disciple, коли на початку 1970-х років наказав убити 19-річного місцевого торговця наркотиками. 1997-го він отримав шість довічних ув'язнень після того, як був визнаний винним у федеральній змові з наркотиками, вимаганні та продовженні участі у злочинній діяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Каньє Веста висунула йому ультиматум. Також ми розповідали, що Вест призначив росіянина головним дизайнером свого бренду Yeezy.