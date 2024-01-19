Звезда сериала "Эмили в Париже" от Netflix оказалась в реанимации во время отдыха
Голливудскую актрису Эшли Парк, сыгравшую лучшую подругу главной героини в сериале "Эмили в Париже", госпитализировали. 32-летняя звезда Netflix восстанавливается после реанимации.
Об этом актриса сообщила в своем Instagram.
Звезда "Эмили в Париже" в больнице
По словам актрисы, во время отпуска в декабре у нее развился тонзиллит, переросший в критический септический шок. Поэтому несколько органов звезды подверглись инфекции. Эшли оказалась в реанимации.
Все это время ее поддерживает бойфренд, актер Пол Форман, с которым она познакомилась во время съемок третьего сезона сериала. В шоу они играли влюбленных.
"Больше всего благодарна Полу за то, что он безоговорочно был рядом со мной на протяжении всего этого. Ты успокоил мои страхи и провел меня через кареты скорой помощи, три заграничных больницы, неделю в отделении интенсивной терапии, страшные реанимации, бесчисленное количество сканирований, анализов и инъекций. Нестерпимая боль и столько путаницы, пока мы были сами на другом конце света", — призналась Эшли.
По словам Парк, она до последнего думала, сообщать ли о проблемах со здоровьем в соцсетях. Актриса отметила, что чувствует себя лучше и сделает все возможное, чтобы поправиться как можно скорее.
В комментариях под публикацией свои слова поддержки выразили немало знаменитостей. Среди них светская львица Пэрис Хилтон, певица Селена Гомес, модельер Донателла Версаче и другие. Трогательный комментарий оставила и британская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили в Париже" от Netflix.
"Я едва могу смотреть на это без слез. Люблю тебя, сестра, и я навсегда благодарна, что ты по ту сторону этого. И Полу за твое невероятно огромное сердце и за то, что ты рядом на каждом шагу этого пути. Я не могу дождаться, чтобы обнять вас обоих", — написала она.
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