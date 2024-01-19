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Звезда сериала "Эмили в Париже" от Netflix оказалась в реанимации во время отдыха

19 января 2024 23:00
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Стас Кожушко
Редактор
Звезда сериала "Эмили в Париже" от Netflix оказалась в реанимации во время отдыха
Актриса Эшли Парк. Фото: Instagram/ashleyparklady
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудскую актрису Эшли Парк, сыгравшую лучшую подругу главной героини в сериале "Эмили в Париже", госпитализировали. 32-летняя звезда Netflix восстанавливается после реанимации.

Об этом актриса сообщила в своем Instagram.

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По словам актрисы, во время отпуска в декабре у нее развился тонзиллит, переросший в критический септический шок. Поэтому несколько органов звезды подверглись инфекции. Эшли оказалась в реанимации.

Все это время ее поддерживает бойфренд, актер Пол Форман, с которым она познакомилась во время съемок третьего сезона сериала. В шоу они играли влюбленных.

"Больше всего благодарна Полу за то, что он безоговорочно был рядом со мной на протяжении всего этого. Ты успокоил мои страхи и провел меня через кареты скорой помощи, три заграничных больницы, неделю в отделении интенсивной терапии, страшные реанимации, бесчисленное количество сканирований, анализов и инъекций. Нестерпимая боль и столько путаницы, пока мы были сами на другом конце света", — призналась Эшли.

По словам Парк, она до последнего думала, сообщать ли о проблемах со здоровьем в соцсетях. Актриса отметила, что чувствует себя лучше и сделает все возможное, чтобы поправиться как можно скорее.

В комментариях под публикацией свои слова поддержки выразили немало знаменитостей. Среди них светская львица Пэрис Хилтон, певица Селена Гомес, модельер Донателла Версаче и другие. Трогательный комментарий оставила и британская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили в Париже" от Netflix.

"Я едва могу смотреть на это без слез. Люблю тебя, сестра, и я навсегда благодарна, что ты по ту сторону этого. И Полу за твое невероятно огромное сердце и за то, что ты рядом на каждом шагу этого пути. Я не могу дождаться, чтобы обнять вас обоих", — написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Emily In Paris (@emilyinparis)

Напомним, ранее мы писали, что Netflix обнародовал тизер сериала, сюжет которого похож на "Джентельмены" Гая Ричи. Также мы рассказывали, какой польский сериал на Netflix стал популярен среди украинцев.

больницы
Netflix
актеры
зарубежные звезды
"Эмили в Париже"

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