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Netflix оприлюднив тизер серіалу, сюжет якого схожий на "Джентельмени" Гая Річі

15 січня 2024 20:39
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Netflix оприлюднив тизер серіалу, сюжет якого схожий на "Джентельмени" Гая Річі
Британський режисер Гай Річі. Фото: Deadline
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стримінгова платформа Netflix готується до релізу майбутнього серіалу "Джентльмени", перші два епізоди якого відзняв британський режисер Гай Річі. Користувачі соцмереж розмірковують, чи буде шоу продовженням або приквелом до популярного однойменного фільму, який також зняв колишній чоловік співачки Мадонни. 

Відео з’явилось на YouTube-каналі Netflix.

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За словами творців, сюжет шоу не пов'язаний із сюжетною лінією оригінальної стрічки. Але його події відбуваються у тому ж світі. Окрім того, що 55-річний Гай Річі зняв перші епізоди, він також виступив автором ідеї, співавтором сценарію та виконавчим продюсером.

Головного героя серіалу грає зірка другого сезону "Білого лотоса", Тео Джеймс. Ферма його персонажа цікавить наркобарона Боббі Гласса, в якого перевтілився Рей Уїнстон. Його дочку зіграє Кая Скоделаріо. Її героїня керує угрупованням, а також підтримує зв’язки з іншими кримінальними босами.

Головний герой змушений захищати свою територію та поступово занурюється у світ бандитського підпілля.

"Джентльмени" — вже третій фільм Гая Річі, який отримав серіальне продовження. Але вперше режисер бере участь у подібному проєкті. До цього шоу знімали його колеги. Поки що в Netflix не назвали точної дати релізу, але пообіцяли випустити проєкт вже у березні цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марго Роббі вирішила взяти паузу в акторській кар'єрі. Також ми розповідали, що Роберт Дауні-молодший поцілував Кілліана Мерфі, зрадівши, що переміг у номінації.

кіно
серіал
Netflix
Гай Річі
закордонні зірки

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