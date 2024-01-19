Зірка серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix опинилася в реанімації під час відпочинку
Голлівудську акторку Ешлі Парк, яка зіграла найкращу подругу головної героїні в серіалі "Емілі в Парижі", госпіталізували. 32-річна зірка Netflix відновлюється після реанімації.
Про це акторка повідомила у своєму Instagram.
Зірка "Емілі в Парижі" в лікарні
За словами акторки, під час відпустки в грудні у неї розвинувся тонзиліт, який переріс у критичний септичний шок. Через це кілька органів зірки були інфіковані. Ешлі опинилася в реанімації.
Весь цей час її підтримує бойфренд, актор Пол Форман, з яким вона познайомилася під час зйомок третього сезону серіалу. В шоу вони грали закоханих.
"Найбільше вдячна Полу за те, що він беззастережно був поруч зі мною протягом усього цього. Ти заспокоїв мої страхи і провів мене через карети швидкої допомоги, три закордонні лікарні, тиждень у відділенні інтенсивної терапії, страшні реанімації, незліченну кількість сканувань, аналізів та ін’єкцій. Нестерпний біль і стільки плутанини, поки ми були самі на іншому кінці світу", — зізналася Ешлі.
За словами Парк, вона до останнього думала, чи повідомляти про проблеми зі здоров’ям в соцмережах. Акторка зазначила, що почуває себе краще і зробить все можливе, аби одужати якомога скоріше.
В коментарях під публікацією свої слова підтримки висловили чимало знаменитостей. Серед них світська левиця Періс Гілтон, співачка Селена Гомес, модельєрка Донателла Версаче та інші. Зворушливий коментар залишила й британська акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль в серіалі "Емілі в Парижі" від Netflix.
"Я ледве можу дивитися на це без сліз. Люблю тебе, сестро, і я назавжди вдячна, що ти по той бік цього. І Полу за твоє неймовірно величезне серце і за те, що ти поруч на кожному кроці цього шляху. Я не можу дочекатися, щоб обійняти вас обох", — написала вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix оприлюднив тизер серіалу, сюжет якого схожий на "Джентельмени" Гая Річі. Також ми розповідали, який польський серіал на Netflix став популярним серед українців.
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