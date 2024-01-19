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Зірка серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix опинилася в реанімації під час відпочинку

19 січня 2024 23:00
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix опинилася в реанімації під час відпочинку
Акторка Ешлі Парк. Фото: Instagram/ashleyparklady
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудську акторку Ешлі Парк, яка зіграла найкращу подругу головної героїні в серіалі "Емілі в Парижі", госпіталізували. 32-річна зірка Netflix відновлюється після реанімації.

Про це акторка повідомила у своєму Instagram.

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За словами акторки,  під час відпустки в грудні у неї розвинувся тонзиліт, який переріс у критичний септичний шок. Через це кілька органів зірки були інфіковані. Ешлі опинилася в реанімації. 

Весь цей час її підтримує бойфренд, актор Пол Форман, з яким вона познайомилася під час зйомок третього сезону серіалу. В шоу вони грали закоханих.

"Найбільше вдячна Полу за те, що він беззастережно був поруч зі мною протягом усього цього. Ти заспокоїв мої страхи і провів мене через карети швидкої допомоги, три закордонні лікарні, тиждень у відділенні інтенсивної терапії, страшні реанімації, незліченну кількість сканувань, аналізів та ін’єкцій. Нестерпний біль і стільки плутанини, поки ми були самі на іншому кінці світу", — зізналася Ешлі.

За словами Парк, вона до останнього думала, чи повідомляти про проблеми зі здоров’ям в соцмережах. Акторка зазначила, що почуває себе краще і зробить все можливе, аби одужати якомога скоріше. 

В коментарях під публікацією свої слова підтримки висловили чимало знаменитостей. Серед них світська левиця Періс Гілтон, співачка Селена Гомес, модельєрка Донателла Версаче та інші. Зворушливий коментар залишила й британська акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль в серіалі "Емілі в Парижі" від Netflix.

"Я ледве можу дивитися на це без сліз. Люблю тебе, сестро, і я назавжди вдячна, що ти по той бік цього. І Полу за твоє неймовірно величезне серце і за те, що ти поруч на кожному кроці цього шляху. Я не можу дочекатися, щоб обійняти вас обох", — написала вона. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix оприлюднив тизер серіалу, сюжет якого схожий на "Джентельмени" Гая Річі. Також ми розповідали, який польський серіал на Netflix став популярним серед українців.

лікарні
Netflix
актори
закордонні зірки
"Емілі в Парижі"

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