Актер сериала "Игра престолов" требует 40 млн долларов — за что именно

Британский актер Джозеф Гатт. Фото: Instagram/josephgattofficial

Британский актер Джозеф Гатт, в частности, снимавшийся в сериале "Игра престолов" (варга тенов) и фильмах "Дамбо", "Тор" обратился в суд. Он требует компенсации за ложные обвинения в "серийной педофилии".

Об этом сообщает издание The Independent.

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49-летний актер требует компенсацию в 40 млн долларов от прокурора Джорджа Гаскона, его заместителя, детектива полиции Деноса Амарантоса и властей Лос-Анджелеса в целом. Все они, уверяет Джозеф, выдвинули против него совершенно безосновательных обвинений.

В 2022 году актера арестовали и обвинили в интимной связи с несовершеннолетней. Позднее обвинение было снято. Как утверждает в новом иске Гатт, 16-летняя фанатка отомстила ему за то, что он не общался с ней в соцсетях. Актер настаивает, что не знает ее лично и никогда с ней не встречался.

Уголовное расследование привело к тому, что Джозеф столкнулся с разрушением своей актерской карьеры и личной репутацией. Обвинения против Гатта были сняты во время судебного разбирательства через 20 месяцев после начала расследования. За это время от него отвернулись продюсеры и большинство коллег.

Британский актер Джозеф Гатт. Фото: Instagram/josephgattofficial

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