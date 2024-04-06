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Зірка серіалу "Гра престолів" вимагає 40 млн доларів компенсації від мерії Лос-Анджелеса

6 квітня 2024 15:57
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Стас Кожушко
Редактор
Актор серіалу "Гра престолів" вимагає 40 млн доларів — за що саме
Британський актор Джозеф Гатт. Фото: Instagram/josephgattofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британський актор Джозеф Гатт, який, зокрема, знімався в серіалі "Гра престолів" (варга тенів) та фільмах "Дамбо", "Тор" звернувся до суду. Він вимагає компенсації за неправдиві звинувачення в "серійній педофілії".

Про це повідомляє видання The Independent.

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49-річний актор вимагає компенсацію в 40 млн доларів від прокурора Джорджа Гаскона, його заступника, детектива поліції Деноса Амарантоса та влади Лос-Анджелеса в цілому. Всі вони, запевняє Джозеф, висунули проти нього абсолютно безпідставні звинувачення. 

У 2022 році актора заарештували та звинуватили в інтимному зв'язку з неповнолітньою. Пізніше звинувачення було знято. Як стверджує в новому позові Гатт, 16-річна фанатка помстилась йому за те, що він не спілкувався з нею в соцмережах. Актор наполягає, що не знає її особисто  та ніколи з нею не зустрічався.

Кримінальне розслідування призвело до того, що Джозеф зіткнувся з руйнуванням своєї акторської кар'єри та особистої репутації. Звинувачення проти Гатта було знято під час судового розгляду через 20 місяців після початку розслідування. За цей час від нього відвернулись продюсери та більшість колег.

Зірка серіалу "Гра престолів" вимагає 40 млн доларів компенсації від мерії Лос-Анджелеса - фото 1
Британський актор Джозеф Гатт. Фото: Instagram/josephgattofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що австрійський актор Г'ю Джекман після розлучення занепокоїв фанатів дивними публікаціями. Також ми розповідали, що австралійська акторка Айла Фішер та британська кінозірка Саша Барон Коен, який, зокрема, відомий завдяки комедійній ролі Бората в однойменному фільмі, повідомили про розлучення.

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Гра престолів
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