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Звезда сериала "Холостячки" призналась, как похудела на 30 кг

1 апреля 2024 22:13
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Стас Кожушко
Редактор
Актриса Ребел Уилсон похудела на 30 кг — как ей это удалось
Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: Instagram/rebelwilson
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая стала известна благодаря комедии "Идеальный голос" и сериалу "Холостячки", похудела на 30 кг. И сделала это в большинстве своем благодаря медицинскому препарату, который часто обсуждают в шоу-бизнесе.

Об этом актриса рассказала в интервью изданию The Sunday Times.

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Как Ребел Уилсон похудела на 30 кг

44-летняя актриса призналась, что использовала для похудения "Оземпик". Это медицинский препарат от диабета второго типа. Именно он, по словам Ребел, помог ей сбросить почти 35 килограммов в 2020 году.

"Для таких людей, как я, с неконтролируемой тягой к сладкому, эти таблетки полезны", — рассказала Уилсон.

Ранее в своих интервью звезда рассказывала, что похудела благодаря правильному питанию и тренировкам. Впрочем, оказалось, что ее бывший тренер Джон Кастано публично критиковал "Оземпик" и всех, кто его использует. Поэтому они прекратили сотрудничество.

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Ребел Уилсон до похудения (слева) и после. Фото: Instagram/rebelwilson

Уилсон подчеркнула, что ее близкие были против использования препарата. Но в 2019 году актриса решила стать матерью. Врач, проводивший ЭКО, посоветовал ей сбросить несколько килограммов, чтобы забеременеть. С тех пор Ребел начала употреблять препарат, но ребенка ей родила суррогатная мать в 2022 году.

Отметим, за последнее время в Голливуде многие знаменитости сбросили вес. Среди них, в частности, телеведущая Опра Уинфри и певица Кристина Агилера. Впрочем, употребление "Оземпика", у которого есть немало побочных эффектов, они отрицают.

ВНИМАНИЕ!!! Перед употреблением препаратов проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением!

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Мелисса Вивиан Джеферсон, известная как Lizzo, объявила о завершении музыкальной карьеры. Также мы рассказывали, что оскароносный ирландский актер Киллиан Мерфи снялся в рекламе Versace.

Голливуд
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актриса

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