Звезда сериала "Кухня" сравнил российских журналистов с глистами и ягодицами

Российский актер Дмитрий Назаров. Фото: стопкадр с сериала "Кухня"

Известный российский актер Дмитрий Назаров, публично поддерживающий Украину, опубликовал стихотворение, в котором высмеял пропагандистов Кремля. Он называет их "прихвостнями" российской власти.

Актер зачитал произведение "Журналюгам" на своем YouTube-канале.

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Дмитрий Назаров высмеял российских пропагандистов

Актер постоянно выражает свою антивоенную позицию, поэтому уже ощутил последствия своей позиции — в России ему объявили бойкот. Дмитрия Назарова это не останавливает. Недавно он поделился с подписчиками новым сатирическим стихом о журналистах.

В словах автора ярко ощущается пренебрежение пропагандистами. Актер обвиняет их в измене принципам настоящей журналистики. Он называет их "шестерками власти", которые создают фейки.

"Дать вам надо клятву Пулицера

Где говорится: "Я не буду врать! Сажайте на кол! Можете распять за поруганья совести и веры!"

Но клятвы нет, и не порол вас попа,

а честь у пыленки выползла, как глист,

ты никакой совсем не журналист.

Ты прихвостень у царского сатрапа", — отрывок из стихотворения "Журналюгам".

По мнению актера, российские медиа превратились из 5 ветвей власти в сплошную "пятую точку", которая способна только на ложь и манипуляцию.

Напомним, что звезда российского шоу "Голос", певица Наргиз Закирова призналась, что спонсировала ВСУ и готова сжечь российский паспорт.

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