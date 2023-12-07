Звезда сериала "Кухня" сравнил российских журналистов с глистами и ягодицами
Известный российский актер Дмитрий Назаров, публично поддерживающий Украину, опубликовал стихотворение, в котором высмеял пропагандистов Кремля. Он называет их "прихвостнями" российской власти.
Актер зачитал произведение "Журналюгам" на своем YouTube-канале.
Дмитрий Назаров высмеял российских пропагандистов
Актер постоянно выражает свою антивоенную позицию, поэтому уже ощутил последствия своей позиции — в России ему объявили бойкот. Дмитрия Назарова это не останавливает. Недавно он поделился с подписчиками новым сатирическим стихом о журналистах.
В словах автора ярко ощущается пренебрежение пропагандистами. Актер обвиняет их в измене принципам настоящей журналистики. Он называет их "шестерками власти", которые создают фейки.
"Дать вам надо клятву Пулицера
Где говорится: "Я не буду врать! Сажайте на кол! Можете распять за поруганья совести и веры!"
Но клятвы нет, и не порол вас попа,
а честь у пыленки выползла, как глист,
ты никакой совсем не журналист.
Ты прихвостень у царского сатрапа", — отрывок из стихотворения "Журналюгам".
По мнению актера, российские медиа превратились из 5 ветвей власти в сплошную "пятую точку", которая способна только на ложь и манипуляцию.
Напомним, что звезда российского шоу "Голос", певица Наргиз Закирова призналась, что спонсировала ВСУ и готова сжечь российский паспорт.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода забыла родной язык и снова заговорила по-русски.
Читайте Новини.LIVE!