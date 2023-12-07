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Зірка серіалу "Кухня" висміяв російських журналістів та порівняв з глистами

7 грудня 2023 16:00
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Анна Сірик
редактор
Зірка серіалу "Кухня" висміяв російських журналістів та порівняв з глистами
Російський актор Дмитро Назаров. Фото: стопкадр серіалу "Кухня"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відомий російський актор Дмитро Назаров, який публічно підтримує Україну, опублікував вірш, в якому висміяв пропагандистів Кремля. Він називає їх "прихвостнями" російської влади.

Актор зачитав твір "Журналюгам" на своєму YouTube-каналі.

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Дмитро Назаров висміяв російських пропагандистів

Актор постійно висловлює свою антивоєнну позицію, тому вже відчув наслідки — в Росії йому оголосили бойкот. Дмитра Назарова це не зупиняє. Нещодавно він поділився з підписниками новим сатиричним віршем про журналістів.

У словах автора яскраво відчувається зневага до пропагандистів. Актор звинувачує їх у зраді принципам справжньої журналістики. Він називає їх "шестірками влади", які створюють фейки. 

"Давать вам надо клятву Пулицера
Где говориться: "Я не буду врать! Сажайте на кол! Можете распять за поруганья совести и веры!"

Но клятвы нет, и не порол вас папа,
а честь в пыленки выползла, как глист,
ты никакой совсем не журналист. 
Ты прихвостень у царского сатрапа", — уривок з віршу "Журналюгам".

На думку актора, російські медіа перетворились з 5 гілки влади на суцільну "п'яту точку", яка здатна лише на брехню та маніпуляції.

Нагадаємо, що зірка російського шоу "Голос", співачка Наргіз Закірова  зізналась, що спонсорувала ЗСУ та готова спалити російський паспорт.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода забула рідну мову і знову заговорила російською.

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