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Звезда сериала "Жуткие приключения Сабрины" погиб в автокатастрофе

31 марта 2024 20:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда сериала "Жуткие приключения Сабрины" погиб в автокатастрофе - причины
Американский актер Ченс Пердомо. Фото: стоп-кадр из сериала "Жуткие приключения Сабрины"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Ченс Пердомо, снимавшийся в сериале "Жуткие приключения Сабрины" и фильме "После", трагически погиб. Он попал в смертельное ДТП.

Об этом пишет Variety.

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Ченс Пердомо разбился на мотоцикле

Популярный американский актер Ченс Пердомо был известен своими ролями Эмброуза Спеллмана в сериале "Жуткие приключения Сабрины" на Netflix, а также Джерома Роджерса в фильме "Убит своим долгом". Последний даже принес звезде номинацию на премию BAFTA за самую лучшую мужскую роль.

Впрочем, это были его последние киноработы. Ченс Пердом трагически разбился на мотоцикле. Ему было 27 лет.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о преждевременной смерти Ченса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних людей не пострадал. Его пристрастие к искусству и ненасытный аппетит к жизни чувствовали все, кто его знал, и его тепло сохранится у тех, кто его знает, у тех, кого он любил больше всего. Мы просим уважать желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку они скучают по потере любимого сына и брата", — сообщил менеджер актера.

Американские медиа предполагают, что актер разбился на улицах Лос-Анджелеса, впрочем, точной информации пока что нет.

Напомним, на войне погиб известный украинский музыкант — что произошло. Также мы рассказывали о трагическом известии от представительници Грузии на Евровидении — ее брата нашли мертвым.

ДТП
смерть
сериал
Голливуд
актеры
Лос-Анджелес Лейкерс

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