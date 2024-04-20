Что помогло Александру Рудинскому не "поймать" звездную болезнь

Актер театра и кино Александр Рудинский. Фото: Instagram/sasha_rudinskiy

Актер театра и кино Александр Рудинский, который, в частности, известный по сериалу "Первые ласточки", еще в 2017 году получил с коллегами награду "Киевская пектораль". Тогда ему было всего 20. По словам актера, он не "поймал" звездную болезнь.

Как ему это удалось, Рудинский рассказал в интервью государственному телеканалу "ДІМ".

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Александр Рудинский о звездной болезни

Тогда актерский ансамбль спектакля Богомазова "12 ночь или что захотите", в котором играл Александр Рудинский, получил награду "Киевская пектораль" в номинации "Лучшее камерное представление". В программе "Точка опори" Александр Рудинский рассказал, как он не "поймал" звездную болезнь в начале своей карьеры, и почему она ему вообще не грозит в ближайшее время.

"У нас никогда не было звездной болезни. Прививка от нее — каждая репетиция, которая завершалась тем, что мы — никто и ничего у нас не получится. Клянусь" , — отметил актер.

Рудинский вспоминает, что готовил свою роль в двенадцать ночи. Только с третьего-четвертого спектакля он стал чувствовать удовольствие и почувствовал зрителя.

"Какая может быть звездная болезнь, если я, например, смотрю "Оскар", где люди находятся в Лос-Анджелесе. Чтобы попасть туда, еще столько нужно сделать! Мир не Киевом заканчивается", — пояснил актер.

Отметим, что Александр Рудинский служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, активно снимается в украинском и иностранном кино.

Напомним, ранее мы писали, о чем он не успел сказать на сцене премии "Оскар" режиссер фильма о Мариуполе Мстиславе Чернов. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе.