Звезда сериала "Постукай в мою дверь" выходит замуж за миллиардера

Ханде Ерчел. Фото: instagram.com/handemiyy/

Турецкая актриса Ханде Эрчел, которая стала очень популярной после съемок в сериале "Постукай в мою дверь, выходит замуж. Она выбрала себе в пару миллиардера.

Об этом пишут турецкие СМИ.

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Актриса Ханде Эрчел сыграла Эду Йылдыз в популярном турейском сериале "Постукай в мою дверь". Она полгода в отношениях с миллиардером Хаканом Сабанджи, и они решили пожениться.

Турецкие СМИ пишут, что пара планирует сыграть свадьбу летом, однако они еще публично не комментировали эту новость.

"Каждый пишет, что хочет, чтобы это было в повестке дня", — среагировала на сплетни Эрчел.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti ile günü açalım. Herkese günaydın. 💥 pic.twitter.com/5fL2A3eE2Z – Deniz TURAL (@DTural) August 19, 2023

Некоторые издания также заявляли, что мать бизнесмена против такого союза. Причина этого — медийность жизни актрисы.

Известно, что влюбленные встретили Новый год на Бали, но сейчас уже дома, в Турции.

Кто такая Ханде Эрчел

Актриса начала свою сериальную карьеру в проекте "Дочки Гюнеш", позже сыграла роль Хаят Узун в ленте "Любовь не понимает слов". Также принимала участие в сериалах "Обручальное кольцо" и "Азизе".

Популярность и признание дал ей проект "Постукай в мою дверь". Актриса сыграла Эду Йылдыз, которую полюбила публика во всем мире. Ее партнером и экранным любимым стал Керем Бюрсин. Так случилось, что придуманная сценарная страсть между ними превратилась в реальность, и они некоторое время встречались.

Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в сериале "Постукай в мою дверь". Фото: стоп-кадр видео

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