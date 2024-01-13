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Звезда сериала "Постукай в мою дверь" выходит замуж за миллиардера

13 января 2024 17:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда сериала "Постукай в мою дверь" выходит замуж за миллиардера
Ханде Ерчел. Фото: instagram.com/handemiyy/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Турецкая актриса Ханде Эрчел, которая стала очень популярной после съемок в сериале "Постукай в мою дверь, выходит замуж. Она выбрала себе в пару миллиардера.

Об этом пишут турецкие СМИ.

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Актриса Ханде Эрчел сыграла Эду Йылдыз в популярном турейском сериале "Постукай в мою дверь". Она полгода в отношениях с миллиардером Хаканом Сабанджи, и они решили пожениться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Hakan Sabanci (@hakansabanci)

Турецкие СМИ пишут, что пара планирует сыграть свадьбу летом, однако они еще публично не комментировали эту новость.

"Каждый пишет, что хочет, чтобы это было в повестке дня", — среагировала на сплетни Эрчел.

Некоторые издания также заявляли, что мать бизнесмена против такого союза. Причина этого — медийность жизни актрисы.

Известно, что влюбленные встретили Новый год на Бали, но сейчас уже дома, в Турции.

Кто такая Ханде Эрчел

Актриса начала свою сериальную карьеру в проекте "Дочки Гюнеш", позже сыграла роль Хаят Узун в ленте "Любовь не понимает слов". Также принимала участие в сериалах "Обручальное кольцо" и "Азизе".

Популярность и признание дал ей проект "Постукай в мою дверь". Актриса сыграла Эду Йылдыз, которую полюбила публика во всем мире. Ее партнером и экранным любимым стал Керем Бюрсин. Так случилось, что придуманная сценарная страсть между ними превратилась в реальность, и они некоторое время встречались.

Сериал "Постукай в мою дверь"
Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в сериале "Постукай в мою дверь". Фото: стоп-кадр видео

Ранее стало известно, когда Тейлор Свифт планирует обручиться со своим бойфрендом.

Также женится брунейский принц Абдул Матин.

Турция
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