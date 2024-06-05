Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев травмировалась в велосипедной аварии.

Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina

Канадская актриса Нина Добрев, получившая популярность после съемок в сериале "Дневники вампира", неудачно проехалась на велосипеде. Она попала в аварию и получила серьезные травмы.

Об этом пишет Page Six.

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Звезда "Дневников вампира" в прошлом месяце попала в ужасную велосипедную аварию. Последствия инцидента изменили ее образ жизни.

Канадская актриса Нина Добрев после аварии. Фото: instagram.com/nina

Канадская актриса Нина Добрев после аварии. Фото: instagram.com/nina

"В последнее время жизнь выглядит несколько иным", — сообщила звезда в Instagram. Актриса передвигается на костылях со сломанной ногой. Ее поддерживают близкие и ее домашние питомцы.

"Я в порядке, но впереди будет долгий путь выздоровления. Думаю, можно с уверенностью сказать, что мой первый раз на велосипеде — для мотоциклов станет моим последним", — заключила девушка.

Канадская актриса Нина Добрев после аварии. Фото: instagram.com/nina

Актриса продолжает лечиться и похоже, что это займет еще некоторое время. Рядом с ней ее любимый Шон Уайт, поддерживающий актрису.

Канадская актриса Нина Добрев после аварии. Фото: instagram.com/nina

Напомним, фронтмен украинской группы Ot Vinta Юрий Журавель попал в ДТП, когда ехал в Киев. Также украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что она переосмыслила после аварии.