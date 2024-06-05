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Зірка серіалу "Щоденники вампіра" потрапила в жахливу аварію на велосипеді

5 червня 2024 08:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев травмувалась в велосипедній аварії — фото
Канадська акторка Ніна Добрев. Фото: instagram.com/nina
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Канадська акторка Ніна Добрев, яка здобула популярність після знімань у серіалі "Щоденники вампіра", невдало проїхалась на велосипеді. Вона потрапила в аварію і зазнала серйозних травм. 

Про це пише Page Six.

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Зірка "Щоденників вампіра" минулого місяця потрапила в  жахливу велосипедну аварію. Наслідки інциденту змінили її стиль життя.  

Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina
Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina
Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina
Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina

"Останнім часом життя має трохи інакший вигляд", — повідомила зірка в Instagram. Акторка пересувається на милицях зі зламаною ногою. Її підтримують близькі і її домашні улюбленці. 

"Я в порядку, але попереду буде довгий шлях одужання. Думаю, можна з упевненістю сказати, що мій перший раз на велосипеді — для мотоциклів стане моїм останнім", — зробила висновок дівчина. 

Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina
Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina

Акторка продовжує лікуватися і схоже, що це займе ще певний час. Поруч з нею її коханий Шон Вайт, який підтримує акторку. 

Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina
Канадська акторка Ніна Добрев після аварії. Фото: instagram.com/nina

Нагадаємо, фронтмен українського гурту Ot Vinta Юрій Журавель потрапив у ДТП, коли їхав до Києва. Також українська танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась, що вона переосмислила після аварії.

серіал
аварія
закордонні зірки
велосипеди
США
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